Liverpool moet het dit seizoen hebben van goals in de blessuretijd en die trend zet de Engelse topclub door in de Champions League. Tegen Atletico Madrid leek Arne Slot met 2-2 genoegen te moeten nemen, totdat daar de Nederlandse captain Virgil van Dijk raak kopte. Het werd nog 3-2 dankzij de Oranje-aanvoerder.

Mohamed Salah zag een vrije trap na drie minuten al via de benen van ploeggenoot Andy Robertson in de goal rollen achter de kansloze doelman Jan Oblak. Twee minuten later was de Egyptische parel van Liverpool zelf trefzeker met de 2-0. Ryan Gravenberch, één van de vier Nederlanders in de basis bij Liverpool, werkte zich de zestienmeter van Atletico in en gaf de bal af aan Salah. Die passeerde Oblak met een laag schot. Een droomstart voor de Engelse kampioen.

Gelijkmaker Atletico

Na de razendsnelle 2-0 viel de wedstrijd dood. Pas diep in de blessuretijd was de eerste kans meteen raak. Atletico ontsnapte aan buitenspel en Marcos Llorente punterde op de rand van de zestienmeter raak: 2-1. In de tweede helft zocht Liverpool wel de derde treffer en daarmee de beslissing, maar kreeg het uit het niks de gelijkmaker om de oren. Llorente plukte een afvallende bal en schoot via een Liverpool-verdediger raak voor de 2-2.

Virgil van Dijk de held

Diezelfde Llorente scoorde in 2020 ook al twee keer voor Atletico op Anfield in de beruchte 'remontada' van de Spaanse grootmacht tegen Liverpool: 2-3. Maar op Anfield zorgde Virgil van Dijk dit keer dat de score omgedraaid werd. In de blessuretijd kopte hij raak voor de 3-2 zege. Atletico-trainer Diego Simeone werd nog met rood weggestuurd omdat hij het na die goal aan de stok kreeg met Liverpool-fans. Hij maakte het laatste fluitsignaal niet meer mee. Van Dijk werd luidkeels toegezonden.

Vijfde keer dit seizoen

Het is al de vijfde keer dit seizoen (in alle competities) dat Liverpool in de slotfase de punten pakt. Eerder gebeurde het ook al tegen Newcastle United, Burnley, Bournemouth en Arsenal dat er in de laatste tien minuten van een duel gewonnen werd.

Debuut Isak

Na een transfersoap van weken maakte topspits Alexander Isak zijn debuut voor Liverpool. De recordaankoop van 145 miljoen euro werd bij Newcastle United verbannen, maar maakte in de slotdagen van de transfermarkt alsnog zijn gedroomde overstap. Er werd verwacht dat Slot rustig aan zou doen met de Zweed, maar hij gunde hem in de Champions League meteen een basisplek. Hij werd na een uur gewisseld voor een andere aankoop: de Franse spits Hugo Ekitiké.

