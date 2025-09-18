Virgil van Dijk kroonde zich woensdag tot de held van Liverpool. De centrale verdediger scoorde in extremis een kopbal, waardoor zijn ploeg met 3-2 wist te winnen van Atlético Madrid in de Champions League. Na afloop waren de analisten in Engeland lyrisch over de aanvoerder van Oranje. "Niet alleen een van de beste centrale verdedigers.''

Liverpool-legende en analist bij CBS Sports Jamie Carragher kwam woorden tekort om de status van de 34-jarige Nederlander uit te drukken. Tijdens zijn betoog knikte voetbalicoon Thierry Henry instemmend mee.

'Top acht spelers ooit bij Liverpool'

Carragher vindt dat we Van Dijk te kort doen, om hem alleen te bestempelen als een van de beste centrale verdedigers ter wereld of Liverpool-legende. "Veel spelers worden legendes genoemd, omdat ze de competitie of Champions League hebben gewonnen. Daar zijn er een heleboel van. Maar volgens mij zit er een verschil tussen deze legendes en de giganten bij een club, hoe ik ze noem.''

Als voorbeeld van deze giganten bij Liverpool noemt Carragher onder andere Steven Gerrard, Kenny Dalglish en Mohammed Salah. Volgens de 47-jarige Engelsman schaart Van Dijk zich ook in dat rijtje. ''De top acht spelers van de club. Daar zit Van Dijk middenin. Hij zal herinnerd worden als een van de grootste spelers die ooit bij Liverpool heeft gespeeld. Dus niet alleen een van de beste centrale verdedigers, maar als een van de beste spelers", aldus Carragher.

Nieuwe ontsnapping

Door zijn late treffer bezorgt Van Dijk zijn coach, Arne Slot, alweer een late overwinning. In vier van de vijf wedstrijden van Liverpool dit seizoen maakte de ploeg het winnende doelpunt na de 88e minuut.

De volgende horde van Slot en Van Dijk is stadsrivaal Everton. In de Merseyside derby hoopt Liverpool hun perfecte reeks in Premier League te vervolgen. Tijdens de eerste stadsderby van vorig seizoen kreeg Slot een koekje van eigen deed. Toen maakte Everton in de 98e de gelijkmaker.

