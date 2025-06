Premier League-spits deelt heftige beelden van revalidatie na zwaar ongeval: 'Geloof overkomt alle uitdagingen'

Michail Antonio heeft op zijn sociale media beelden gedeeld van zijn revalidatieproces. De Jamaicaanse spits van West Ham United in de Premier League wordt overspoeld met liefdevolle berichten van onder meer ploeggenoten en fans.

Antonio zit nog middenin zijn revalidatieproces, maar de stappen die de spits letterlijk en figuurlijk zet zijn groot. Op de beelden die hij deelt is te zien hoe hij er na het ongeluk en de operaties aan toe was. Toen kon hij niet op zijn eigen benen staan. Aan het einde van het filmpje is een Antonio te zien die doet waar hij zoveel van houdt: voetballen.

Onder het gedeelde filmpje wordt Antonio bedolven met liefdevolle berichtjes. De hartjes stromen binnen en iedereen is blij dat het weer goed gaat met de voetballer. Naast velen fans reageren ook collega's van West Ham zoals Tomáš Souček en Emerson Palmieri

Zwaar verkeersongeluk

Antonio raakte in december van 2024 betrokken bij een zwaar verkeersongeluk in zijn Ferrari. Hij moest direct onder het mes vanwege een gebroken been en wellicht zelfs twee. De voetbalwereld hield zijn adem in. Gelukkig kwam er vanuit de club al vrij snel informatie naar buiten dat de toestand van Antonio stabiel was.

Antonio begon aan zijn revalidatie en deelde enkele maanden later zijn verhaal. Hij vertelde aan de dood ontsnapt te zijn en dat hij zich schaamde voor de crash. "De politie vond me tussen de twee stoelen in. Ze zeiden dat het leek alsof ik uit het raam had proberen te klimmen. Door de pijn van mijn gebroken been lukte dat waarschijnlijk niet."

Terugkeer

Opgeven staat in ieder geval niet in het woordenboek van Antonio. De international van Jamaica werkt hard om weer terug te keren op het veld. De spits wil zijn voeten weer laten spreken en doelpunten maken. Dat deed hij al 68 keer voor West Ham, waar hij sinds 2015 speelt.