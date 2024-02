Prijzengeld Champions League | PSV kan ruim tien miljoen euro bijschrijven bij uitschakelen Borussia Dortmund

PSV stelde voor de winterstop knap de knockout-fase van de Champions League veilig. De ploeg van Peter Bosz overleefde de voorrondes en werd in de poulefase tweede achter Arsenal. Door die prestaties heeft PSV al het nodige geld bij elkaar gevoetbald. In het overzicht hieronder lees je hoe veel de Eindhovenaren al verdienden deze editie van de Champions League.

Door zich voor het hoofdtoernooi te plaatsen, verdiende PSV al een vaste som van 15.640.000 euro. Dit keer wisten de Eindhovenaren wel af te rekenen met Rangers in de play-offs van de Champions League. Ook in de poulefase stroomden de miljoenen binnen na zeges op RC Lens (1-0) en Sevilla (2-3). Samen was dat goed voor 5,6 miljoen euro. De 1-1 tegen Lens en Arsenal en de 2-2 tegen leverden in totaal 2,7 miljoen op.

Aangezien PSV zich plaatste voor de knock-outfase van de Champions League kwam er nog eens doodleuk 9,6 miljoen euro bij. Dat zorgt ervoor dat PSV al 33,54 miljoen euro aan prijzengeld pakte. Let op: hier zitten de inkomsten uit tv-gelden, van kaart- of bierverkoop en de coëfficiëntenpot niet bij.

Inkomsten PSV in Champions League

Startbedrag €15.640.000 Overwinning op Lens (1-0) €2.800.000 Overwinning in Sevilla (2-3) €2.800.000 Gelijkspel tegen Sevilla (2-2) €900.000 Gelijkspel tegen Lens (1-1) €900.000 Gelijkspel tegen Arsenal (2-2) €900.000 Plaatsing knockout-fase €9.600.000 Totaalbedrag €33.540.000

In de achtste finales van de Champions League speelt PSV tegen Borussia Dortmund. Eerst thuis (op 20 februari), daarna uit (13 maart). Overleven de Eindhovenaren die ronde, dan mogen ze nog eens 10,6 miljoen euro bijschrijven. Maar eerst maar eens zien te winnen van Dortmund.