TV-gids: Borussia Dortmund - PSV kijk je live via deze zender

PSV neemt het woensdagavond 13 maart op tegen Borussia Dortmund in de return van de achtste finale van de Champions League. In Eindhoven werd het 1-1, dus in Duitsland is nog alles om voor de te spelen voor de ploeg van trainer Peter Bosz. Op deze zender kun je de wedstrijd zien.

In het Philips Stadion kwam PSV goed weg door een makkelijk gegeven penalty, maar waren zij wel de bovenliggende partij. Luuk de Jong schoot raak vanaf de stip. Daarvoor had oud-PSV'er Donyell Malen Dortmund op voorsprong gezet.

Het ging goed, maar dit móét beter voor PSV in de return tegen Borussia Dortmund PSV zorgde voor een 'oké' uitgangspositie over drie weken in Dortmund door thuis gelijk te spelen. Er zal het een en ander moeten gebeuren wil PSV winnen in Duitsland, ook al was het dinsdagavond de betere ploeg. Lees hier wat PSV vooral moet blijven doen en wat anders moet in de return.

Joey Veerman

Joey Veerman deed de duels van PSV tegen Feyenoord en Go Ahead Eagles niet mee vanwege een blessure. De middenvelder uit Volendam reist in ieder geval mee af naar Dortmund. Of Veerman kan starten is onduidelijk, wel lijkt hij dus op tijd fit te zijn om mee te doen in het belangrijke duel.

Welke zender Borussia Dortmund - PSV?

Borussia Dortmund - PSV begint woensdagavond 13 maart om 21.00 uur. Het duel wordt uitgezonden op RTl7. Om 19.55 uur begint de voorbeschouwing van de Champions League-wedstrijd.

Scheidsrechter

De scheidsrechter van dienst is Daniele Orsato. De Italiaan floot eerder dit seizoen ook al het Champions League-duel van PSV tegen Sevilla. Ook toen kregen de Eindhovenaren een makkelijke strafschop, nadat Sergio Ramos Malik Tillman licht raakte.

Achtste finale

PSV overleefde de groepsfase van het miljardenbal door Sevilla en RC Lens onder zich te houden. Arsenal was de sterkte in de poule en werd eerste. Borussia Dortmund was juist de verrassende groepswinnaar in de 'poule des doods'. De Duitsers eindigden boven Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United.