'Borussia Dortmund denkt aan Ajax-flop Sven Mislintat als technisch directeur'

Sven Mislintat kwam afgelopen zomer met veel bombarie naar Ajax en ging met evenveel bombarie weer weg uit Amsterdam. Nu zou zijn naam rondzingen bij Borussia Dortmund.

De Duitse topclub zou aan hem denken als technisch directeur, meldt de Duitse tak van Sky Sports. In april zou Borussia Dortmund definitieve plannen voor komend seizoen willen presenteren. Er staan overigens nog meer namen op het lijstje voor de invulling van het bestuur van komend seizoen.

Slechte zaken bij Ajax

Dat zijn naam alweer bij een club van zo'n niveau rondzingt, is na zijn korte avontuur in Amsterdam opvallend te noemen. Er gingen een aantal zaken goed mis onder zijn leiding bij Ajax.

Zo haalde hij voor ruim honderd miljoen euro aan spelers naar Ajax, terwijl trainer Maurice Steijn het met bijna geen enkele speler eens was. Zelf had hij juist heel andere spelers in zijn hoofd. Steijn bleek met die selectie ook niet te kunnen werken en moest al vroegtijdig het veld ruimen.

Zo wilde Steijn graag namen als Sergiño Dest, Jerdy Schouten en Noa Lang hebben, die uiteindelijk allemaal bij PSV tekenden. Hij kreeg onbekendere namen als Anton Gaaei, Sivert Mannsverk en Carlos Forbs.

Borna Sosa

Op de slotdag van de transfermarkt kwam ook Borna Sosa naar Ajax. Dat deed Mislintat via een zakenpartner, wat illegaal is. Het onderzoek naar deze transfer loopt nog. Maar een paar dagen nadat de NOS het nieuws meldde, werd Mislintat ontslagen door Ajax.

Sosa was zelf niet zo gelukkig in Amsterdam na het vertrek van Mislintat. Hoewel hij nu weer basisspeler is bij Ajax, was hij dat na Mislintats vertrek een tijd niet. Sosa zei daarover tegen de NOS: "Ik had het gevoel dat ze me liever kwijt dan rijk waren. Ik had ook heel veel vragen. Dat is ook normaal, op dat moment wist ik niet hoe de club werkte. Daarna had ik een gesprek met de directeur en andere mensen binnen de club en die zeiden dat ze het volle vertrouwen in me hadden."