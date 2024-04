Wanneer wordt PSV officieel kampioen? Punt thuis tegen Sparta is genoeg op Bevrijdingsdag

PSV is door de aanstaande zege op Heerenveen officieus kampioen van de Eredivisie, maar dus nog niet officieel. Dat zou wel zijn gebeurt bij puntenverlies van Feyenoord bij Go Ahead Eagles, maar de Rotterdammers wonnen hun duel. PSV moet dus nog even wachten op het officiële feestje. Dat lijkt er snel alsnog te gaan komen.

PSV kon uit bij Heerenveen al kampioen worden, maar was daarvoor wel afhankelijk van een misstap van concurrent Feyenoord. De Rotterdammers wonnen echter met 3-1 van Go Ahead Eagles en dus is PSV 'slechts' officieus kampioen. Met nog drie speelrondes te gaan, is het verschil negen punten op de ranglijst. Het verschil in doelsaldo is daarnaast ook immens: +86 om +56.

Wanneer wordt PSV officieel kampioen?

PSV kan in de volgende speelronde alsnog officieel kampioen worden. Het speelt op zondag 5 mei thuis tegen Sparta Rotterdam. Als de ploeg van Peter Bosz minimaal een punt overhouden aan dat duel is de titel definitief binnen.

Zelfs bij een nederlaag kan PSV nog een feestje vieren, maar opnieuw doet zich dan het probleem voor dat het afhankelijk is van Feyenoord en de Rotterdammers pas uren later spelen. Het duel tussen PSV en Sparta begint namelijk al om 12.15 uur en Feyenoord neemt het om 20.00 uur op in De Kuip tegen PEC Zwolle. Als PSV verliest, is het bij puntenverlies van Feyenoord alsnog officieel kampioen. Dat is dan dus wel pas laat op de zondagavond.

Huldiging PSV

Als PSV op Bevrijdingsdag kampioen wordt dan kan het een dag later het feest gaan vieren in Eindhoven. Het zal dan op maandag 6 mei met de platte kaar door de stad rijden om de schaal aan de fans te tonen.