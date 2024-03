Joey Veerman reist mee naar Dortmund, Saibari zit niet bij de selectie

Joey Veerman gaat dinsdag gewoon mee naar Dortmund, meldt het Eindhovens Dagblad. Het is nog niet zeker of hij ook zal starten, maar de middenvelder lijkt op tijd fit te zijn voor het Champions League-duel van PSV tegen Borussia Dortmund.

PSV speelt woensdagavond uit in Dortmund om een plek in de kwartfinales van de Champions League. De thuiswedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Voordat Veerman geblesseerd raakte aan zijn bovenbeen was hij één van de uitblinkers bij de club uit Eindhoven. Door zijn spel in de thuiswedstrijd tegen Dortmund werd hij door de UEFA uitgeroepen tot de beste speler van alle heenrondes in deze fase van het toernooi. Vrijdag ontbrak hij nog tegen Go Ahead Eagles, net als tegen Feyenoord een week eerder.

Maandag deelde Veerman al een foto op zijn Instagram waarin hij vooruit blikt op de return in Duitsland. Hij plaatste daarbij twee emoji's die hintten op een terugkeer in de selectie.

Joey Veerman op zijn Instagram © @joeyveerman6

Er is ook minder goed nieuws voor PSV. Het lijkt erop dat Ismael Saibari nog niet op tijd hersteld is van zijn blessure. Hij zit niet bij de selectie voor woensdagavond. De aanvallende middenvelder stond in de heenwedstrijd nog in de basis, maar de afgelopen weken kampt hij met hamstringklachten.