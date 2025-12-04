De hoofdmacht van PSV leeft de afgelopen jaren op een roze wolk, met als hoogtepunt twee kampioenschappen in de Eredivisie op een rij. Tóch blijft er ruimte voor verbetering en een van de grootste uitdagingen ligt bij de doorstroom van talenten vanuit de PSV Academy naar het eerste elftal. Om dit probleem aan te pakken, krijgt clubicoon Phillip Cocu een prominente rol.

Als Manager Topsport wordt Cocu verantwoordelijk voor de begeleiding van PSV-talenten tussen de 17 en 21 jaar, zowel spelers in de academie als verhuurde talenten. "We dachten al een tijdje: hoe kun je die zo goed mogelijk begeleiden? Alleen, dan moet je wel iemand vinden die de jeugdopleiding kent en die weet hoe het voelt om die stap te moeten zetten. Toen wij begrepen dat Phillip écht geïnteresseerd was, zijn we snel gesprekken gaan voeren", vertelt Brands tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Doorstroom blijft achter

Hoewel enkele talenten de afgelopen jaren wél succesvol de stap hebben gezet naar de hoofdmacht, zoals Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Matteo Dams, lukt het het merendeel van de spelers niet om door te breken. Spelers als Tygo Land en Isaac Babadi proberen al jaren een vaste plek in de selectie van Bosz te bemachtigen, maar zonder succes. Cocu moet hierin verandering brengen door de kloof tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal te overbruggen.

Volgens topman Brands is de nieuwe functie essentieel om de doorstroom structureel te verbeteren. "Trainers zijn vaak volop met hun elftal bezig. Het is belangrijk dat er iemand is die op dit vlak meer coördineert. Bij Everton heb ik het ook zo gedaan en dat werkte goed. Het is belangrijk dat we onze talenten continu het best mogelijke individuele programma aanbieden. Niet alleen technisch en tactisch, maar ook mentaal, qua voeding en fysieke prestaties."

De rol van Manager Topsport is een nieuwe, fulltime functie binnen de club. In eerste instantie werd overwogen om een interne trainer deze taak als nevenfunctie te geven, maar dat plan werd al snel verworpen. "Phillip gaat zich puur bezig houden met de talenten", benadrukt Brands.

Sterke basis bij Jong PSV

Cocu komt in een gespreid bedje terecht, aangezien het oudste jeugdteam van PSV uitstekend presteert. Jong PSV, onder leiding van trainer Stijn Schaars, bezet momenteel de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie. "We staan nu op het totaal aantal punten van vorig jaar", vertelt Brands trots. Hij is extra tevreden dat dit succes wordt behaald onder Schaars. "Ik heb heel erg gepleit voor Stijn en Jurgen Dirks als coaches, dus dan ben ik ook blij dat het goed uitpakt."

Uitdagingen voor trainers

"PSV staat voor ‘creating stars together’, en dat zijn niet alleen spelers. Ik heb bij de KNVB gelobbyd om dispensatie te krijgen voor Stijn. Gelukkig was de KNVB bereid om mee te denken in een pilot. Die hebben we inmiddels geëvalueerd, en ook zij zijn enthousiast", vervolgt Brands.

"Ze zien in dat trainers een kans moeten krijgen. Oud-voetballers hebben allemaal verstand van voetbal, maar het managen van zo’n hele staf rond een team is een ander verhaal. Bij het eerste elftal heb je 25 mensen in de staf, en hier bij Jong PSV zit je ook al tussen de 15 en 20. Dat maakt het voor een coach een heel leerzaam traject.”