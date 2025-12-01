Het vernieuwde De Herdgang is maandagavond feestelijk in gebruik genomen rond het duel tussen Jong PSV en RKC Waalwijk. Eén van de bouwvakkers heeft wel een héél bijzondere achtergrond, dat is namelijk de keeper van PSV onder 19: Stijn Kuijsten. Na een mooie, geregisseerde show werd officieel afgetrapt voor het openingsduel in het nieuwe stadion.

Het vernieuwde stadion is uitgerust met de meest moderne faciliteiten, twee nieuwe permanente tribunes en fungeert als een belangrijk uithangbord voor de PSV Academy. Het is de thuisbasis van Jong PSV, PSV Vrouwen en het PSV onder 19-team in de UEFA Youth League.

Verder is er een geheel nieuw onderkomen voor PSV Vrouwen, voorzien van kleedkamers, een spelershome, kantoorruimtes en vergaderruimtes. Hiermee is PSV de eerste Nederlandse club met een aparte vleugel speciaal voor het vrouwenteam.

Opmerkelijke 'bouwvakker' helpt

De bouw van het stadion werd uitgevoerd door een vakkundig team, maar één van de betrokkenen heeft een bijzonder verhaal. Stijn Kuijsten, doelman van PSV onder 19, liep namelijk stage bij het bouwbedrijf dat verantwoordelijk was voor de realisatie van het TenCate Stadion De Herdgang. Als student bouwkunde en architectuur kreeg hij de kans om aan diverse werkzaamheden mee te werken en waardevolle praktijkervaring op te doen.

Voor de achttienjarige doelman wordt de komende wedstrijd van PSV onder 19 in de Youth League tegen Atlético Madrid extra bijzonder, dan speelt hij in het stadion waar hij zelf letterlijk en figuurlijk een steentje aan bijdroeg. De talentvolle goalie liet zelf al weten dat hij nog niet vaak op zulke complexen is gekomen. "Dit is één van de besten die ik heb gezien. Bij Bayer Leverkusen was het ook geweldig voor elkaar, maar Olympiakos was dan weer van een heel ander niveau", vertelde hij tegen Sportnieuws.nl.

Kuijsten stopt ‘m! 🧱

PSV laat de voorsprong al bijna verdampen voor rust, maar de keeper is alert 🚨#ZiggoSport #UYL #OLYPSV pic.twitter.com/3NjKzSGiXh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 4, 2025

Véél voordelen

Algemeen directeur Marcel Brands is dolblij met de verlengde samenwerking die tot het verbouwde stadion leidde. "De relatie heeft duidelijk zowel PSV als TenCate voordeel gebracht, waardoor de verlenging heel logisch is", licht Brands toe. Hij wordt aangevuld door commercieel directeur Frans Janssen. "De opening van TenCate Stadion De Herdgang is een belangrijke mijlpaal in de clubgeschiedenis. Enerzijds omdat het stadion een uithangbord is geworden voor de club. Anderzijds omdat we de samenwerking met TenCate naar een hoger niveau tillen."

"Het is de bevestiging van het feit dat er qua sponsoring zoveel meer mogelijk is dan alleen bij de hoofdmacht. Met het TenCate Stadion De Herdgang is een prachtige propositie gevonden. Daar mogen we met z'n allen heel trots op zijn", gaat Janssen verder.

Het nieuwe complex van PSV is door Marcel Brands geopend met geregisseerd vuurwerk. #jpsrkc pic.twitter.com/6EcHwtJs6c — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) December 1, 2025

Speciale plek voor Oranje Leeuwinnen

Oud-PSV'ers Esmee Brugts en Veerle Buurman hebben een speciale plek gekregen op De Herdgang. De Oranje Leeuwinnen, spelend bij FC Barcelona en Chelsea, beleefden prachtige jaren bij PSV en hebben een prominente plaats in de spelerstunnel van de PSV Vrouwen. Daarmee wil de clubleiding van de Eindhovenaren aan nieuwe PSV-talenten laten zien wat er allemaal te bereiken is.

Topsportomgeving

De vernieuwde samenwerking met TenCate markeert een nieuw hoofdstuk in een jarenlange relatie. Wat ooit begon met één enkele ondergrond in het huidige FieldLab op PSV Campus De Herdgang, is uitgegroeid tot een uitgebreide samenwerking. TenCate vond bij PSV de ideale topsportomgeving om voetbalvelden te ontwikkelen en te testen. Dankzij directe feedback van spelers, trainers en medisch personeel konden innovaties worden gevalideerd en verbeterd.

De input van spelers speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de nieuwste generatie voetbalgras van TenCate. De intensievere samenwerking biedt nu nog meer mogelijkheden om spelersdata, prestatieanalyses en feedback van coaches en medische staf te verzamelen. Dit leidt tot een scherper inzicht in hoe atleten en speelomstandigheden op elkaar inspelen.

Jong PSV - RKC Waalwijk

De aftrap bij het openingsduel op De Herdgang was om 20.00 uur. Het is een topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen de nummer vijf en zeven, maar bij winst kunnen ze beiden een stap zetten naar de topdrie.