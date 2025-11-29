PSV-middenvelder Joey Veerman laat zich dit seizoen weer van zijn beste kant zien in de Eredivisie en Champions League. Toch kan hij nog niet rekenen op een oproep voor het Nederlands elftal. Dat heeft volgens FC Volendam-aanvaller Henk Veerman niet alleen te maken met zijn prestaties op het veld.

De 34-jarige Veerman doet in gesprek met De Telegraaf een boekje open over de PSV'er. Het verbaast hem dat de 27-jarige niet is opgeroepen door Ronald Koeman voor de WK-kwalificatie met Oranje. "Ook omdat er elke keer een andere reden voor wordt gegeven waarom dat niet gebeurt."

Nieuwe kans

Joey Veerman beleefde vorig jaar op het EK nog een dramatisch aftocht in de nationale ploeg. Hij werd in het duel met Oostenrijk na 34 minuten naar de kant gehaald. "Het EK is alweer een hele tijd geleden. Het lijkt me dat hij wel een nieuwe kans heeft verdiend, als je ziet hoe hij nu speelt”, vindt Henk. "Joey is zeker niet minder dan de middenvelders die wel worden opgeroepen."

Hij denkt dan ook dat de reden voor zijn afwezigheid een andere oorzaak heeft, die dieper gaat dan zijn prestaties. “Het helpt Joey niet dat Jonk er als assistent bij is gekomen, denk ik. Joey is in het verleden kritisch geweest op Team Jonk. Dat zal hem niet in dank zijn afgenomen", aldus Henk Veerman. "Ik hoop voor Joey dat ik het mis heb, maar ik zie hem er onder Ronald Koeman niet meer bijkomen.”

De PSV'er grapte tijdens interlandperiode begin deze maand nog over zijn vrije tijd. "Ik ga naar het casino met mijn oude teamgenoten van FC Volendam. Even een avondje gokken met ze", zei hij bij ESPN. "Dat mag ik trouwens zeker helemaal niet zeggen op tv?", vraagt de uitgesproken middenvelder zich lachend af.

PSV - FC Volendam

Joey Veerman gaat dit weekend weer op bezoek bij zijn oude jeugdclub. Hij brak daar in 2016 door in het profvoetbal. De ploeg van Peter Bosz speelt zondag om 12.15 uur tegen FC Volendam.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!