PSV beleeft momenteel een droomperiode. Sportief gezien verloopt alles voorspoedig en ook op financieel vlak gaat het de club voor de wind. Maandagavond werd de opening van het vernieuwde De Herdgang groots gevierd. Toch blijft algemeen directeur Marcel Brands nuchter en waakzaam. "Iets afbreken gaat héél snel", waarschuwt hij.

Het vernieuwde trainingscomplex, met de commerciële naam 'TenCate Stadion De Herdgang' is voorzien van de meest moderne faciliteiten en beschikt over twee nieuwe permanente tribunes. Het is een belangrijk uithangbord voor de PSV Academy en dient als thuisbasis voor Jong PSV, PSV Vrouwen en het Onder 19-team in de UEFA Youth League. "Het oude complex was natuurlijk wel een doorn in het oog", vertelt Brands aan onder andere Sportnieuws.nl.

Ergenis over 'oude' gastvrijheid

Brands benadrukt dat gastvrijheid een belangrijk aandachtspunt was bij de renovatie. "Bij wedstrijden van Jong PSV en de Vrouwen stonden de bezoekende supporters in de regen", erkent hij. Met de vernieuwde Herdgang is daar een einde aan gekomen. "Uiteindelijk hebben we gelukkig zestien à zeventien miljoen euro uit eigen middelen aan investeringen kunnen doen."

Sinds zijn terugkeer in 2022 als algemeen directeur, na een eerdere periode als technisch directeur tussen 2010 en 2018, heeft Brands zich hard gemaakt voor betere faciliteiten voor Jong PSV en het vrouwenvoetbal. "Als je A zegt moet je daar ook de faciliteiten voor proberen te creëren. Dit is daar een onderdeel van, daar zijn we blij mee en trots op."

PSV-jeugdkeeper onder de indruk

Ook PSV Onder 19-keeper Stijn Kuijsten was onder de indruk van het vernieuwde complex. "Dat is een soort jongensdroom, dat is wel leuk", zegt Brands over Kuijsten, die stage liep bij het bouwbedrijf dat betrokken was bij de renovatie van De Herdgang. Kuijsten gaf aan dat hij niet vaak op zo’n mooi complex is geweest.

Brands, die eerder als directeur werkzaam was bij Everton, haalt inspiratie uit die tijd. "Ik ben natuurlijk een aantal jaren in Engeland geweest. Daar zie je bij sommige clubs, bijvoorbeeld bij Manchester City, dat ze een fantastische accommodatie hebben voor de beloften en voor het vrouwenelftal. Dat is next level, maar daar speelt geld geen rol. Ik denk dat wij het hier, met de middelen die we ter beschikking hebben, iets fantastisch hebben neergezet."

Waakzaamheid blijft belangrijk

Ondanks de positieve ontwikkelingen blijft Brands op zijn hoede. "Dat zou je niet moeten denken", zegt hij over het gevaar van tevredenheid. "Het kan heel snel omslaan in het voetbal. Iets opbouwen kost veel tijd en energie, maar iets afbreken gaat heel snel. Dus we moeten daar gewoon alert op blijven. Natuurlijk hebben een aantal plannen te maken met lange termijn visie. En anderzijds heb je natuurlijk de korte termijn, dan wordt er vaak gelinkt aan resultaten. Nou ja, daarin zijn we nu op de goede weg."

Hoogtepunt op Anfield

Voor PSV was de indrukwekkende 1-4 overwinning op Liverpool in Anfield een absoluut hoogtepunt. "Het was natuurlijk fantastisch, maar we hebben nog niks. We zijn nog niet geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League, en dat is uiteindelijk wat we wel heel graag willen. En wat het misschien wel een beetje voor onmogelijk hield toen we de loting hadden."

"Het was een heel bijzondere avond. In de tweede helft kwamen we goed uit de startblokken, maar zelfs toen we 3-1 voor stonden, voelde het nog best lang. De klok tikte heel langzaam. Pas bij de 4-1 dacht ik: het gaat echt gebeuren." Als voormalig directeur van Everton was hij zeer geliefd in de stad. "Ik heb veel reacties gehad. Als Liverpool verliest, dan zijn The Blues blij. Dat merkte je ook op het vliegveld. Die hebben een hele leuke avond gehad", zegt hij grijnzend.