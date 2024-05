PSG en Kylian Mbappé dicht bij uitschakeling in Champions League na stunt Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft woensdagavond een verrassende zege geboekt op Paris Saint-Germain. In de halve finale van de Champions League wonnen de Duitsers het heenduel nipt met 1-0. Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé kregen nog grote kansen namens de bezoekers uit Parijs.

Het eerste deel van de wedstrijd bleven Borussia Dortmund - gesteund door de Gelbe Wand - en PSG op gelijke hoogte. Beide ploegen deelden slechts speldenprikjes uit aan elkaar en grosierden in balverlies. Ian Maatsen werd binnen twintig minuten op de bon geslingerd: gele kaart. Voordeel voor de Nederlander is dat een eventuele gele kaart in de return geen schorsing oplevert voor de finale, mocht die worden behaald. Wel moest Maatsen het de rest van deze wedstrijd dus iets rustiger aan doen.

Het duurde 35 minuten voordat de eerste treffer viel, toen was daar Niclas Füllkrug. De Duitse spits nam een dieptebal van Nico Schlotterbeck goed aan en werkte de bal vervolgens met zijn linker in de korte hoek: 1-0 voor de thuisploeg.

Problemen voor PSG

Nog voor de thee moest Lucas Hernandez het veld verlaten. De Franse verdediger van PSG oogde geblesseerd na de goal van Füllkrug. Voor hem in het veld kwam Lucas Beraldo, die in de winter overkwam van São Paulo.

PSG ging even later de rust in, zonder een enkele keer op doel te hebben geschoten. Met zo'n fantastische voorhoede - met Mbappé, Dembélé en Bradley Barcola - moet dat toch beter kunnen.

Daar waren die kansen dan

In de vijftigste minuut waren daar twee gevaarlijke kansen voor PSG, waar het zo naar snakte. De Franse topclub kwam scherp uit de rust. Eerst raakte Mbappé de paal en in diezelfde aanval schoot Achraf Hakimi ook tegen de linkerpaal. Pech voor de Parijzenaren.

Tien minuten voor tijd viel het op hoe weinig wissels er eigenlijk nog waren gedaan. PSG had pas tweemaal gewisseld, waarvan dus één keer noodzakelijk in de eerste helft. Daarnaast werd er in de 65e minuut nogmaals gewisseld: Randal Kolo Muani moest voor extra aanvalsdrang zorgen en dat ging ten koste van Barcola. Borussia Dortmund had op dat moment nog helemaal niet gewisseld.

Daar kwam een paar minuten later wel verandering in. Marco Reus kwam in het veld voor Karim Adeyemi. Even later deed Dortmund nog twee wissels. Oranje-international Donyell Malen bleef de hele wedstrijd op de bank. Ondertussen kreeg Dembélé nog een megakans op aangeven van Hakimi, maar de buitenspeler schoot huizenhoog over.

Halve finales

Volgende week dinsdag staat de return op het programma in Parc des Princes. De dag erna staat de tweede wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern Müchen op het programma. Het eerste duel in Duitsland eindigde 2-2.

Dortmund kan voor de eerste keer sinds 2013 de finale van de Champions League bereiken. Toen speelde het tegen competitiegenoot Bayern München op Wembley, wat dit jaar dus ook nog kan.