'PSV heeft deadline voor koopoptie Sergiño Dest, maar Amerikaan maakt geen haast'

PSV is dit seizoen ongenaakbaar in de Eredivisie. Dat danken de Eindhovenaren onder anderen aan de Amerikanen Sergiño Dest en Malik Tillman. Beide spelers staan officieel niet op de loonlijst; ze zijn gehuurd van respectievelijk FC Barcelona en FC Bayern München. Het is ook maar de vraag of ze volgend seizoen in Eindhoven voetballen.

PSV is volgens het Eindhovens Dagblad al een tijdje in gesprek met Dest over een langer verblijf. Voor eind april moeten ze Barcelona laten weten of ze de koopoptie willen bedingen, alleen heeft Dest zelf geen haast. Barcelona krijgt volgend jaar een nieuwe trainer aangezien Xavi weggaat en de Amerikaan wil graag zijn kansen afwachten. Ook lijkt PSV kansloos tegen andere buitenlandse clubs, die een hoger salaris kunnen aanbieden.

Tillman

Met middenvelder Tillman wil PSV ook langer door, maar ook dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De Eindhovenaren zijn afhankelijk van de wensen van Bayern München, dat de broodheer is van de Amerikaan. De kans bestaat dat ze hem zelf willen gebruiken, of dat ze hem voor meer kunnen verkopen aan een andere club. PSV heeft wel een optie tot koop, alleen bij de bovenstaande opties kan Bayern dat makkelijk afkopen.

PSV heeft wel twee Amerikanen vast onder contract staan: Ricardo Pepi en Richard Ledezma. Eerstgenoemde is spits achter aanvoerder Luuk de Jong, al maakte hij onlangs tegen FC Twente wel een belangrijke goal. Ledezma zal in de zomer waarschijnlijk vertrekken uit Eindhoven.