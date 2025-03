PSV pint 'als bedankje' royaal bankrekening leeg voor fans die afreizen naar Londen voor uitduel met Arsenal

PSV speelt woensdagavond naar alle waarschijnlijkheid de laatste wedstrijd in de Champions League van dit seizoen. Dat 'naar alle waarschijnlijkheid' staat erbij voor het geval er een wonder plaatsvindt in het Emirates Stadium, waar de Eindhovenaren gesteund worden door ruim 3000 fans.

Vorige week, op de laatste dag van het Brabantse volksfeest, werd het Eindhovense publiek getrakteerd op een ijskoude douche. Arsenal won met liefst 7-1 in het Philips Stadion. De return is daardoor een wedstrijd om des keizers baard. Voor de fans zal het niet spannend worden, maar toch zijn er duizenden van plan om af te reizen. En zij ontvangen een mooi gebaar van de club.

'Bedankt voor je support'

Supporters die de oversteek maken naar Londen ontvingen deze week een mail van PSV. 'Na het slechte resultaat van vorige week in eigen huis wordt jullie steun en aanwezigheid in Londen extra gewaardeerd. Als bedankje willen we jullie daarom het aankoopbedrag van het toegangsticket vergoeden', schrijft de Eindhovense club.

Een ticket voor de uitwedstrijd kostte 68 euro. De verwachting is dat er om en nabij 2950 Eindhovenaren naar Noord-Londen vertrekken. Een rekensommetje leert dat PSV dus meer dan 200 duizend euro kwijt is om de kosten van de supporters te dekken. De reis- en verblijfkosten blijven voor de fans.

Inkomsten in Champions League

Die 200 duizend euro is een schijntje van het bedrag dat PSV deze Champions League verdiende. Want de competitiefase en tussenronde leverden mooie dingen op voor met name de penningmeester. In totaal kwam er meer dan 70 miljoen euro binnen. Daar zal het bij blijven, of PSV moet voor een gigantische stunt zorgen tegen Arsenal. Het bereiken van de kwartfinales levert namelijk 1,5 miljoen euro extra op.

