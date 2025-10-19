Hans Kraay jr. heeft een hoge pet op van Guus Til. De analist van ESPN is van mening dat de gelegenheidsspits van PSV 'menselijkheid in de machowereld van het voetbal' brengt.

Door de afwezigheid van Ricardo Pepi, Myron Boadu en Alassane Pléa staat Til al enkele weken in de spits bij PSV. De aanvallende middenvelder gaf al meermaals aan dat het niet zijn favoriete positie is, maar hij rendeert goed in de punt van de aanval. Met twee doelpunten was Til cruciaal in de 2-1 zege op Go Ahead Eagles zaterdagavond. Achteraf bevestigde Til dat hij deze positie misschien minder leuk vindt, maar hij kan het wel.

"Ik vind het allemaal prima, als ik maar niet op de bank zit", liet Til na de wedstrijd weten tegenover NOS na de zege op Go Ahead Eagles. "Als je in de spits speelt, dan zijn die goals wel belangrijk. Ik speel eigenlijk als een soort verkapte middenvelder samen met Ismael Saibari, maar dat gaat ons goed af. Blijkbaar kan ik ook in de spits spelen, maar als ik maar speel dan ben ik al blij."

'Til is een uitzondering'

Bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN is Kraay ook lovend over Til. "We hadden het net over Noah Ohio, dat hij een uitzondering is tijdens interviews. Maar Til is natuurlijk ook een uitzondering. Hij zegt gewoon: 'Pepi is geblesseerd en Pléa is geblesseerd, nou ja dan moet ik het maar even doen. Het is niet mijn favoriete plek, maar dan schiet ik er maar een paar in.' Maar als Pepi terug is dan gaat hij gewoon weer de strijd aan met Saibari, zoals hij vorig jaar deed met Tillman."

Kraay wil Til niet alleen om zijn voetballende kwaliteiten loven, maar ook door het stukje zachtheid wat hij in de harde voetbalwereld brengt. "Wat ik heel mooi vindt aan Til, behalve het feit dat hij er nu weer twee inschiet. Hij durft ook af en toe te zeggen dat hij het voetbal gewoon even niet leuk vindt. Of als hij niet lekker in zijn vel zit of een slechte dag heeft. Hij gaat dan niet geforceerd lopen lachen. Hij heeft ook wel iets wat in deze machowereld je ogen doet openen hoor. Hij heeft iets menselijks."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.