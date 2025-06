PSV'er Noa Lang maakt fans van potentiële nieuwe clubs gek met subtiele hint

De naam van Noa Lang gonst over de transfermarkt, maar de sterspeler van PSV blijft er ijzig kalm onder. Sterker nog: hij geeft in een subtiele hint de fans van één van zijn potentiële nieuwe clubs hoop op een transfer.

De 25-jarige aanvaller kende met elf goals en tien assists in de Eredivisie een prima seizoen. Ook in de Champions League liet hij zich zien, met onder meer een goal tegen latere winnaar PSG. Maar door een blessure kon hij niet zijn volledige potentie laten zien, waardoor de gedroomde namen als FC Barcelona, Real Madrid en Engelse clubs voorlopig stil blijven rond de naam van Lang. Maar andere clubs worden wél in verband gebracht met de Oranje-international.

PSV-vedette Noa Lang staat stil bij bijzondere dag met liefdevolle beelden Noa Lang viert zondag de eerste verjaardag van zijn tweede zoon, Ryver Oakley Lang. Een jaar geleden werden de aanvaller en zijn vriendin Blossom de Weerd opnieuw ouders. Op Instagram staat het enfant terrible stil bij deze bijzondere dag met hele schattige beelden van de jongste telg.

Liedje

Al dagen klinken de blauw-witte clubs Napoli en Olympique Marseille als de nieuwe bestemming voor Lang. Zelf is hij druk bezig in Zeist om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. En hij is druk op zijn sociale media. Met een nieuwe Story op Instagram laat hij zien van de geruchten op de hoogte te zijn en geeft hij mogelijk een subtiele hint. Want van alle liedjes die hij kon kiezen om een trainingsfoto bij Oranje te begeleiden, koos hij voor 'Italia' van JUL.

i Bij deze post zette hij wel een heel opvallend liedje. ©Instagram Noa Lang

Artiest uit Marseille die over Italië rapt

Napoli werd afgelopen seizoen kampioen van Italië door op de laatste speeldag Inter achter zich te houden. Dus met het liedje 'Italia' maakt Lang de Napoli-fans in ieder geval al gek. Aan de andere kant: rapper JUL is een Fransman en geboren in Marseille. Daardoor zouden de fans van de Franse topclub weer gek gemaakt kunnen worden. Kortom: Lang is lekker aan het plagen en is duidelijk op de hoogte van wat er speelt.

Fans proberen Lang over te halen

L'OM, zoals de Franse club Marseille ook wel heet, werd afgelopen seizoen op gepaste afstand van PSG tweede in de Ligue 1. Met negentien punten achterstand op de ongenaakbare kampioen was het Champions League-ticket het maximaal haalbare. Waar Lang ook voor kiest (PSV, Napoli of Marseille), hij is dan sowieso verzekerd van CL-voetbal. In de comments op zijn Instagram proberen fans van de internationale clubs Lang al volop over te halen voor 'hun' club te kiezen.

Finland - Nederland

Lang reist vrijdag met het Nederlands elftal af naar Finland voor het begin van de WK-kwalificatie.