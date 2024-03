'Quincy Promes aangehouden in Dubai vanwege nieuw vergrijp, OM vraagt om uitlevering naar Nederland'

Commotie in Rusland, waar Quincy Promes donderdagmiddag niet op het vliegtuig vanuit Dubai zat met de rest van zijn ploeggenoten van Spartak Moskou. De voetballer is volgens Russische media aangehouden en zit nog altijd vast. Nederland zou om zijn uitlevering hebben gevraagd. De reden voor zijn aanhouding zou echter niets te maken hebben met zijn veroordelingen in Nederland.

Russische media meldden donderdag via Telegram en lokale sites dat de Nederlandse voetballer op het vliegveld in Dubai problemen zou hebben gehad bij de grenscontrole. Hij wordt daar volgens die media nog steeds vastgehouden. Eerder werd gemeld dat hij donderdagavond alsnog zou kunnen terugvliegen.

De Russische sportkrant Sport Express meldt dat Promes is aangehouden vanwege het feit dat hij gevlucht is na het veroorzaken van een ongeluk in Dubai. Van die gelegenheid zou het OM in Nederland gebruik hebben gemaakt om een uitleveringsverzoek in te dienen. Volgens de Russische media heeft het OM 48 uur de tijd om de documenten in orde te maken.

Russische media hadden donderdag al gemeld dat zijn aanhouding niets te maken had met de veroordelingen in Nederland. Het Openbaar Ministerie liet tegen de NOS, AT5 en De Telegraaf weten niet op de hoogte te zijn van de situatie van Promes, maar zouden er nu toch mee bezig zijn volgens de berichten in Rusland.

Celstraf in Nederland

Promes werd de afgelopen maanden in Nederland tot twee keer toe veroordeeld tot een gevangenisstraf. Omdat hij in Rusland woont en dat land geen uitleveringsverdrag met Nederland heeft, ontloopt Promes voorlopig zijn straf. Alleen als hij reist naar landen die wel met Nederland samenwerken, wordt Promes gearresteerd. Er is namelijk wel een internationaal aanhoudingsbevel uitgegeven voor hem.

Nieuwe vriendin

Terwijl Promes met Spartak in Dubai was, genoot hij van het leven als vrij man. Zo zou hij een nieuwe vriendin hebben en dat is niet zomaar iemand. De wereldberoemde rapper DreamDoll postte op sociale media een foto van Promes met de tekst 'mijn liefde'. Als je haar songteksten mag geloven, valt ze wel op 'boefjes' zoals Promes.

Wedstrijd in St. Petersburg

Spartak Moskou speelt zaterdag in de negentiende speelronde van de Russische competitie uit bij Zenit in St. Petersburg. Het lijkt er dus op dat Promes daar niet bij zal zijn.