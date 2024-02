'OM legt beslag op alle huizen Quincy Promes in Nederland, waarde geschat op meerdere miljoenen'

Weer slecht nieuws voor Quincy Promes. De voetballer van Spartak Moskou werd woensdag veroordeeld tot zes jaar cel vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel. Inmiddels zou er ook beslag zijn gelegd op al zijn huizen in Nederland.

Volgens De Telegraaf heeft het OM via een deurwaarder twee weken geleden beslag laten leggen op alle panden van Promes in Nederland. Dat zijn er in totaal negen en samen zijn ze rond de tien miljoen euro waard. De huizen staan in Amsterdam, Almere, Abcoude en Utrecht.

Promes werd eerder al veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf vanwege het neersteken van zijn neef. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Tegen beide uitspraken is de voetballer in beroep gegaan. Wel liet zijn neef eerder al beslag leggen op een pand ter waarde van ruim zes ton in Utrecht.

Quincy Promes scoort op dag van zijn celstrafuitspraak twee keer in oefenwedstrijd Quincy Promes moet zes jaar de bak in van de rechtbank in Amsterdam. Dat sprak het gerechtshof woensdag uit. Er werd door het Openbaar Ministerie (OM) negen jaar geëist, daar ging de rechter niet in mee. Of Promes daadwerkelijk een deel van zijn celstraf uitzit, is maar de vraag, aangezien hij in Rusland niet gepakt kan worden. De voetballer was zelf dan ook niet aanwezig bij de uitspraak.

Uitleveren

Promes mag dan wel veroordeeld zijn tot celstraffen in twee rechtszaken, maar dat betekent niet dat hij daadwerkelijk de cel in zal gaan. De voetballer speelt bij Spartak Moskou en zit dus in Rusland. Met dat land heeft Nederland geen uitleveringsverdrag. Ook zijn de relaties tussen beide landen nogal slecht vanwege de Russische invasie in Oekraïne.