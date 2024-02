Er komt een miniserie geïnspireerd op het dubbelleven van Quincy Promes: 'Zijn verhaal fascineert ons enorm'

Quincy Promes krijgt een eigen serie. Althans, er wordt een serie gemaakt over het leven van de voetballer. De miniserie gaat over het dubbelleven van Promes, die tijdens zijn actieve carrière betrokken raakte in het criminele circuit. De serie 'Quincy: Leven als een baller' wordt in 2025 uitgezonden, maar op welke streamingsplatform is nog niet bekend.

Producent Horizon Film (bekend van SPHINX) zet samen met productiehuis Lusus (bekend van Daley Blind: Nooit meer stilstaan en de docuserie over Feyenoord) de miniserie in elkaar. De opnames beginnen vroeg in 2025.

Serie Quincy Promes op Netflix

"Het verhaal van Quincy Promes fascineert ons enorm. Het onderzoeken van de motivaties achter zijn acties en de invloed hiervan op zijn leven en carrière biedt een boeiende kijk op de dunne lijn tussen succes en verval", spreekt producent Jaap Schneider.

Voor de serie Quincy: Leven als een baller hebben de makers onderzoek gedaan en gebruik gemaakt van openbare bronnen. Daar voegen ze nog een scheutje fictieve elementen aan toe, net als bij bijvoorbeeld Mocro Maffia en Undercover.

Promes de voetballer

Promes begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Ajax, maar werd daar weggestuurd. Via FC Twente, Go Ahead Eagles, Spartak Moskou en Sevilla kwam hij in 2019 alsnog in de hoofdmacht van de Amsterdammers terecht. Ook speelde hij vijftig interlands voor het Nederlands elftal en maakte hij het EK van 2020 mee, dat vanwege corona een jaar later werd gehouden.

In zijn tijd bij Ajax werd Promes opgepakt wegens het neersteken van zijn neef op een familiefeest. De Amsterdamse club besloot de voetballer te verkopen aan Spartak Moskou, waar hij nu nog steeds voetbalt. Daar kan Promes niet gepakt worden voor al zijn daden.

'OM legt beslag op alle huizen Quincy Promes in Nederland, waarde geschat op meerdere miljoenen' Weer slecht nieuws voor Quincy Promes. De voetballer van Spartak Moskou werd woensdag veroordeeld tot zes jaar cel vanwege betrokkenheid bij drugssmokkel. Inmiddels zou er ook beslag zijn gelegd op al zijn huizen in Nederland.

Promes de crimineel

Want Promes bleek geen lievertje. Niet alleen stak hij zijn neef neer, ook raakte hij betrokken in het drugscircuit. De voetballer importeerde 1362 kilo cocaïne, waarvan de helft werd onderschept. De rechtbank gaf hem een celstraf van zes jaar, waar het Openbaar Ministerie negen eiste. De grote vraag is of Promes ooit een deel van die gevangenisstraf uit zal zitten, aangezien Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met Rusland sinds dat land Oekraïne binnenviel.