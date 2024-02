Alles wat je moet weten van DreamDoll, de nieuwe vriendin van Quincy Promes

Quincy Promes viert vandaag (woensdag 28 februari) de verjaardag van zijn vriendin. De veelbesproken en veroordeelde voetballer heeft een relatie met een wereldberoemde rapper. Wie is zij?

De artiest gebruikt de naam DreamDoll, maar heet eigenlijk Tabatha Robinson. Zij is nu 32 jaar en groeide op in The Bronx, een wijk in New York. De rapper bracht drie albums uit, allemaal getiteld 'My Life in Plastic' (1, 2 en 3). Verder maakte ze nummers met Russ Millions, Lil Uzi Vert, French Montana en Rick Ross.

Wereldberoemde artieste bevestigt relatie met Quincy Promes: 'Mijn liefde' Quincy Promes komt de laatste maanden niet altijd positief in het nieuws, maar zaterdag lijkt er toch leuk nieuws te zijn rond de voetballer. De aanvaller van Spartak Moskou zou namelijk een nieuwe vriendin hebben. De nieuwe vlam van Promes zou niemand minder dan de artiest DreamDoll zijn.

Op Instagram, waar DreamDoll liefst vijf miljoen volgers heeft, deelde zij nog geen beelden met Promes. Op Snapchat deed ze dat wel: ze postte een video met hem in een bar en zette daarbij de tekst 'Mijn liefde' (my love). Promes heeft zelf overigens rond de 750.000 volgers op Instagram.

Een van de nummers van DreamDoll heet 'Project Dick', wat opvallend genoeg niks te maken heeft met de plannen van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao. Een deel van de lyrics in dit nummer past héél goed bij het leven van Promes.

Need a ***** with some thug in him (Ik heb iemand nodig met een beetje boefje in zich)

Credit card and the drugs with him (creditcard en de drugs bij zich)

Somethin' 'bout that turn me on (Zoiets windt me op)

If he in the streets, then I'm in love with him (Als hij van de straat komt, dan hou ik van hem)

Quincy Promes

De voetballer speelt momenteel in Rusland bij Spartak Moskou en zal daar waarschijnlijk niet snel vertrekken. Promes, die een maand geleden 32 jaar is geworden, is in Nederland namelijk veroordeeld voor meerdere misdrijven.

Zo moet hij anderhalf jaar naar de gevangenis voor het neersteken van zijn neef én nog eens zes jaar naar de gevangenis voor grootschalige cocaïnehandel. Die straf gaat hij (voorlopig) niet uitzitten.

DreamDoll houdt dus wel van een badboy. Overigens is het niet enorm makkelijk voor de twee om elkaar te zien, aangezien ze in compleet verschillende landen wonen. Promes kan daarnaast Rusland niet gemakkelijk uit. De Russen hebben geen uitleveringsverdrag met Nederland en hij kan dus enkel naar landen die dat ook niet hebben.