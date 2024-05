Real Madrid maakt ook na kampioensfeest geen fout: simpele zege op Alaves

Real Madrid vierde zondag de 36e landstitel met een rondrit in de stad, maar ruim 48 uur later was het weer volledig bij de les. De kampioen versloeg in eigen huis Deportivo Alaves met duidelijke cijfers: 5-0.

Voor Real Madrid draait alles in de rest van het seizoen om de finale van de Champions League op zaterdag 1 juni tegen Borussia Dortmund. De titel in de Spaanse competitie is namelijk al lang en breed binnen en dat feestje werd dan ook goed gevierd afgelopen weekend in de stad, maar daar was dinsdag weinig van te merken.

Grote namen doen snel zaken

Real begon afgelopen weekend tegen Granada (4-0 winst) nog met veel reserves in de basis, maar tegen Alaves koos Carlo Ancelotti gewoon weer voor de gebruikelijke namen. Die bleken geen last te hebben van een kater. Jude Bellingham zette Real op voorsprong. Bij rust was het duel beslist door een doelpunt van Vinicius Junior en een schitterende poeier van Federico Valverde.

Ook na rust kon Alaves geen vuist maken en het zag Real dan ook nog verder weglopen. Vinicius had goed gekeken naar de uithaal van Valverde en knalde de bal snoeihard binnen. Ook het Turkse talent Arda Güler mocht daarna nog scoren. Hij bepaalde de eindstand op 5-0.

Oppermachtig in La Liga

Door de overwinning staat Real na 36 wedstrijden op liefst 93 punten. Daarmee heeft`het nu een voorsprong van zeventien punten op FC Barcelona, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft. De Catalaanse aartsrivaal vecht dit seizoen met regiogenoot Girona om de tweede plaats.

Real speelt nog tegen Villarreal en Real Betis, maar niemand zal bij de Madrilenen bezig zijn met die duels. Alles draait tenslotte om de finale van de Champions League. Real kan op Wembley op zaterdag 1 juni tegen Borussia Dortmund voor de vijftiende keer het toernooi winnen.