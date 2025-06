Kylian Mbappé is opgenomen in het ziekenhuis vanwege ernstige klachten. Hij zou kampen met acute gastroenteritis, meldt zijn club Real Madrid. Hij moet verschillende testen ondergaan.

De Fransman vertoont klachten van gastroenteritis. Dat is een ontsteking van het maag-darmkanaal. Die infectie wordt veroorzaakt door een virus of bacterie, zoals Salmonella. Veelvoorkomende symptonen zijn diarree, braken en buikpijn.

Door de ontsteking kunnen de organen ook opgezwollen en pijnlijk aanvoelen. Mbappé zal eerst testen moeten ondergaan in het ziekenhuis, waarna een behandelplan kan worden gemaakt. De ziekte brengt ook een groot risico op uitdroging met zich mee.

WK voor clubs

Real Madrid speelt momenteel op het WK voor clubs. Op woensdagavond nam de Spaanse topploeg het op tegen het Saoedi-Arabische Al Hilal. Het werd 1-1. Mbappé kon toen vanwege koortsverschijnselen al niet meedoen aan het duel.

Madrid hoopt goed te presteren op het WK om het seizoen nog met een prijs af te sluiten. Zowel het landskampioenschap als de Copa del Rey ging naar FC Barcelona. Aanstaande zondag nemen ze het in hun tweede wedstrijd op tegen het Mexicaanse Pachuca.

Nations League

Met Frankrijk speelde Mbappé afgelopen interlandperiode nog in de Nations League. Er werd in de halve finale met 5-4 verloren van Spanje, waarna ze in de wedstrijd om de derde plaats tegen Duitsland het brons pakten. Het werd 2-0, Mbappé maakte het openingsdoelpunt.

Nu de Nations League voorbij is staat in september ook voor Frankrijk de WK-kwalificatie op het programma. Het nationale elftal zit in een poule van vier landen in plaats van vijf en heeft daardoor een kortere route naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Nederland speelde al twee wedstrijden in de kwalificatie en won die allebei.