FC Utrecht speelt al sinds eind oktober zonder Zidane Iqbal in de gelederen en dat heeft volgens trainer Ron Jans een harde reden. De Irakese middenvelder heeft zich voor de afgelopen interlandperiode zo slecht opgesteld, dat hij door de trainer van FC Utrecht inmiddels uit de selectie van het eerste elftal is gezet.

De 22-jarige Iqbal speelde sinds zijn basisplek uit bij AZ (4-1 nederlaag) op 26 oktober geen minuut meer voor FC Utrecht. Voor zijn land mocht hij afgelopen interlandperiode wel tweemaal invallen en was hij getuige van het halen van het WK voetbal volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zondag zat hij niet eens op de bank tijdens het teleurstellende 1-1 gelijkspel van FC Utrecht bij Telstar. De grote vraag aan trainer Jans was: waarom niet?

'Hij moet even gereset worden'

"Zidane heeft toen een slechte trainingsweek gedraaid. Hij heeft weinig toewijding getoond, ook rondom en na de wedstrijden”, zegt Jans tegen het Algemeen Dagblad over de bepalende periode vóór de interlands, toen FC Utrecht achtereenvolgens tegen NEC, FC Porto en Ajax speelde. "Hij zat de hele tijd in teleurstelling. Je mag dat wel een dag hebben, ook wel een keer twee dagen, maar niet langer. Die moet even gereset worden.”

Geen terugkeer gepland

Jans plakt nog geen terugkeerdatum op de zaak-Iqbal. De jonge middenvelder mist in ieder geval de Europa League-wedstrijd uit bij Real Betis in Sevilla van komende donderdag. Mogelijk dat zijn 'schorsing' nog langer duurt dan dat. Tegen Telstar zat hij in ieder geval al niet meer op de bank. Na de Europese verplichten speelt FC Utrecht in de Eredivisie achtereenvolgens tegen Go Ahead Eagles en FC Twente.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.