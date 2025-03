Ronald de Boer wijst opvallende speler aan die verschil kan maken bij PSV - Ajax: 'Hij is wel wat gewend'

Ajax reist komende zondag zonder Anton Gaaei af naar Eindhoven voor de kraker tegen PSV. Voormalig Ajacied Ronald de Boer denkt dat zijn vervanger het verschil zou kunnen maken in de cruciale wedstrijd.

De 67-voudig international van Oranje kreeg bij Voetbal International de vraag wie namens Ajax het verschil zou kunnen maken tegen PSV. "Als hij gaat spelen, dan denk ik aan Lucas Rosa. Misschien is hij zo’n type dat het PSV lastig kan maken. Misschien ook niet, want Anton Gaaei heb je door de druk ook door de mand zien vallen."

Gaaei - die na zijn rode kaart tegen AZ (2-2) voor twee duels is geschorst - is volgens De Boer inmiddels wel een stabiele kracht in het elftal van Francesco Farioli. Dan gaat de blik van de 54-jarige analist weer naar Rosa: "Het is een Zuid-Amerikaan, die zijn wel wat gewend. Het is een jongen die zich moet laten zien in een topwedstrijd tegen een van de betere teams. We weten allemaal dat Noa Lang niet graag meeverdedigt."

KNVB geeft duidelijkheid over mogelijke afgelasting kraker PSV - Ajax: 'Met beide clubs gesproken' De KNVB denkt dat de topwedstrijd tussen PSV en Ajax van komende zondag gewoon doorgaat. Dat meldt de bond in een korte update aan het ANP. Bij PSV heeft een speler actieve tuberculose, maar volgens de KNVB is dat geen reden om het duel af te gelasten. Het gaat om de 36-jarige Spanjaard Lucas Pérez.

Lucas Rosa

Rosa kwam deze winter over van Real Valladolid, om het gat in te vullen dat Devyne Rensch achterliet. De rechtsachter had een aflopend contract in Amsterdam en leverde met een transfer naar AS Roma nog wat op voor Ajax: vijf miljoen euro. Rosa kostte drie miljoen.

Opmerkelijke keuze rondom scheidsrechter bij PSV - Ajax: 'KNVB kiest terecht voor een ander' Voormalig scheidsrechter Reinold Wiedemeijer prijst de KNVB voor hun besluit om Serdar Gözübüyük de leiding te geven over de kraker tussen PSV en Ajax. In deze zespuntenwedstrijd tussen de titelfavorieten kan niets aan het toeval worden overgelaten. "Danny Makkelie en Gözübüyük beginnen in ieder geval niet met een achterstand, zoals anderen scheidsrechters wél doen", benadrukt Wiedemeijer tegenover Sportnieuws.nl.

Cruciaal duel

Koploper Ajax staat momenteel zes punten voor op PSV in de Eredivisie, met nog acht wedstrijden voor de boeg. Bij een zege van de Eindhovenaren wordt het nog heel spannend, aangezien Ajax nog onder andere tegen FC Utrecht (uit) en FC Twente (thuis) speelt. PSV neemt het na De Topper nog op tegen FC Twente en Feyenoord (beide uit).

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.