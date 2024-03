Rood voor blauwe kaart: 'FIFA schrapt het idee, maar ziet tijdstraf wel zitten'

Blauwe kaarten hoeven we vooralsnog niet te verwachten in het voetbal. Eerder in 2024 werd bekend dat de voetbalbond FIFA overwoog om die nieuwe kleur in het kaartenmapje van scheidsrechters te stoppen. Maar FIFA heeft dat plan niet meer.

In februari lekte uit dat de International Football Association Board (IFAB), die de spelregels van het voetbal bepaalt, zou vergaderen over de blauwe kaart. Het achterliggende idee was dat als een speler die kaart krijgt, hij of zij voor straf tien minuten uit het veld moet. Vervolgens zei FIFA dat het niet zo'n vaart zal lopen en dat er misschien eerst op heel lage niveaus experimenten zouden komen met de blauwe prent.

Tijdstraf

Op 2 maart heeft de IFAB een vergadering. Volgens de BBC staat de blauwe kaart vermoedelijk niet op de agenda. Wel is er nog interesse in zogeheten sin-bin trials, oftewel een tijdstraf voor spelers die ongewenst gedrag hebben vertoond. De vraag is dan nog waarvoor die tijdstraffen opgelegd worden: voor fysieke overtredingen, of voor onsportief gedrag op een andere manier, bijvoorbeeld mekkeren tegen de scheids.

De vergadering van IFAB vindt zaterdagmiddag plaats in Schotland. Daarna komt er een persconferentie.