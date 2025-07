AZ en FC Utrecht beginnen als eerste Nederlandse clubs officieel aan het nieuwe voetbalseizoen. Beide ploegen moeten deze week al aan de bak in de tweede voorrondes van respectievelijk de Conference League en de Europa League. Maar de route naar het hoofdtoernooi is nog lang. De UEFA heeft de loting voor de volgende ronde ook vast gedaan, dus weten AZ en FC Utrecht nu nog beter waar ze aan toe zijn.

AZ treft mogelijk in de derde voorronde van de Conference League de winnaar van het duel tussen FC Vaduz uit Liechtenstein en het Noord-Ierse Dungannon Swifts. Dat is het resultaat van de loting maandag in Nyon. De Alkmaarders spelen het tweeluik in de derde voorronde, als ze in de tweede ronde winnen van Ilves Tampere uit Finland.

AZ

De duels in de derde voorronde zijn op 7 en 14 augustus. De eerste wedstrijd tussen Ilves Tampere en AZ is komende donderdag in Finland, de return volgt een week later in Alkmaar. De winnaars van de derde voorronde moeten nog play-offduels spelen voor het hoofdtoernooi. AZ, de nummer 5 van de Eredivisie afgelopen seizoen, plaatste zich via de play-offs om Europees voetbal voor de tweede voorronde van de Conference League.

FC Utrecht

FC Utrecht speelt mogelijk in de derde voorronde van de Europa League tegen de winnaar van het duel in de tweede voorronde tussen Viktoria Pilsen en Servette FC. Dat heeft de loting maandag in Nyon bepaald. De formatie van Ron Jans treft Viktoria Pilsen of Servette als het in de tweede voorronde wint van FC Sheriff uit Moldavië.

Conference League mogelijk

Als Utrecht zou verliezen van FC Sheriff, gaat de ploeg verder in de derde voorronde van de Conference League. In dat geval is de verliezer van de wedstrijd tussen het Belgische Anderlecht en het Zweedse BK Häcken de tegenstander. Na de derde voorronde van de Europa League wachten de winnaars nog twee play-offduels voor het hoofdtoernooi.

FC Utrecht begint komende donderdag aan zijn Europese campagne met een uitwedstrijd tegen FC Sheriff. De return is volgende week in de Galgenwaard. De duels in de derde voorronde van de Europa League zijn op 7 en 14 augustus. FC Utrecht plaatste zich als nummer 4 van de Eredivisie voor de tweede voorronde van de Europa League. De Eredivisie begint op 8 augustus.