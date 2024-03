Russische voetbalbaas neemt het op voor Quincy Promes: 'Ik geloof niet zo in de Nederlandse rechtsstaat'

De baas van de Russische voetbalbond RFU heeft in een interview gezegd dat hij weinig vertrouwen heeft in het Nederlandse rechtssysteem en dat wat hem betreft Quincy Promes helemaal niet zo schuldig hoeft te zijn als dat de rechters in Nederland hebben gezegd.

De Nederlandse voetballer is in Nederland veroordeeld voor twee dingen: handel in cocaïne en het neersteken van zijn neef. In totaal moet Promes negen jaar de cel in, maar hij ontloopt die straf zolang hij in Rusland blijft. Momenteel zit hij vast in Dubai, waar hij met zijn club Spartak Moskou op trainingskamp was. Toen hij terug naar Rusland wilde, werd hij tegengehouden op het vliegveld en vastgezet. Hij veroorzaakte in Dubai een ongeluk en vluchtte van de plek. Nederland hoopt ondertussen op uitlevering van Promes, maar die geniet vooralsnog van een soort vakantie, met zijn vriendin DreamDoll.

'Ze moeten een positief voorbeeld zijn'

De president van het Russische voetbal, Alexander Dyukov, vindt het maar niks hoe Promes het voetbal negatief in het nieuws brengt. "Van voetballers verwachten wij dat ze een positief voorbeeld zijn voor fans en jonge voetballers", zei hij onder andere tegen Sport Express. "De club (Spartak Moskou, red.) moet in deze kwestie zelf bepalen of het acceptabel is dat Promes bij het team hoort of niet."

Over de veroordelingen van Promes denkt Dyukov het zijne. "Dat juridische gedoe is nu van belang in deze zaak rond Promes. Over de veroordelingen in Nederland kan ik weinig zeggen. Ik geloof niet zo in de rechtspraak en de autoriteit van Nederland."

Niet spelen met strafblad

De baas van de Russische Premjer League had gezegd dat iemand met een strafblad niet in de hoogste competitie van het land mag spelen. Dyukov vindt dat ook, maar alleen als een voetballer in Rusland is veroordeeld. "Dan mag iemand niet spelen. Wat de buitenlandse rechtbanken betreft: daar kijk ik dus met scepsis naar. Elke zaak moet afzonderlijk worden bekeken."