Wesley Sneijder neemt het op voor Quincy Promes: 'Hoezo moet ik hem ineens niet aardig vinden?

Wesley Sneijder zat maandagavond aan tafel bij Veronica Offside. De oud-voetballer was net terug van een tripje uit Dubai, waar hij Quincy Promes misliep. Sneijder nam het maandagavond op voor de veroordeelde Promes.

"Het was leuk", reageerde Sneijder op de vraag hoe het in Dubai was. "Er heeft nog iemand tegen me aangereden, die reed daarna weg", grapte hij doelend op Promes. De voetballer van Spartak Moskou zat vast op het vliegveld van Dubai, nadat hij wegreed bij een auto-ongeluk waarbij hij betrokken was. "Ik wist niet dat hij daar was, anders was ik wel bij hem langsgegaan."

Update rond Quincy Promes: 'voetballer ontloopt uitlevering aan Nederland' Quincy Promes houdt de gemoederen weer flink bezig. De voormalig Oranje-international was met zijn club Spartak Moskou in Dubai en mag het land niet meer uit. Nederland vraagt om uitlevering van de veroordeelde crimineel, maar zover is het nog niet.