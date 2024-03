Quincy Promes zorgt voor onzekerheid bij Spartak Moskou: 'Het kan nog wel even duren'

Quincy Promes houdt de gemoederen weer flink bezig. De voormalig Oranje-international was met zijn club Spartak Moskou in Dubai en mag het land niet meer uit. Nederland vraagt om uitlevering van de veroordeelde crimineel, maar zover is het nog niet.

Promes zit al enige tijd vast in Dubai en zijn club Spartak Moskou, dat hem de laatste twee wedstrijden moest missen, verwacht dat hij niet snel naar Rusland terug zal keren. Dat vertelde een woordvoerder van de club tegen het medium Sport Express: "Het kan door omstandigheden nog wel even duren voor Promes terug kan keren naar Rusland. De club heeft contact met de vertegenwoordigers van de spelers."

Promes werd de afgelopen maanden in Nederland tot twee keer toe veroordeeld tot een gevangenisstraf. Omdat hij in Rusland woont en dat land geen uitleveringsverdrag met Nederland heeft, ontloopt hij voorlopig zijn straf. Alleen als hij reist naar landen die wel met Nederland samenwerken, wordt Promes gearresteerd. Er is namelijk wel een internationaal aanhoudingsbevel uitgegeven voor hem.

Gevlucht na aanrijding

Er leek in Dubai weinig aan de hand voor Promes, die op sociale media pronkte met zijn nieuwe vriendin DreamDoll. Maar toen de ex-Ajacied met zijn ploeggenoten terug wilde vliegen naar Rusland, ging het mis. Volgens Russische media werd het vertrek van Promes tegengehouden omdat hij betrokken was bij een aanrijding en bij de plek van het ongeval was weggevlucht.

Russische media meldden op maandag 4 maart dat de uitspraak in de zaak in Dubai al geweest zou zijn en Promes een gevangenisstraf zou ontlopen. Hij zou een dag later weer terug mogen vliegen naar Rusland. Maar hetzelfde Russische medium als maandag, Sport Express, meldde op 'de dag van vertrek' dat de zaak met een week is uitgesteld.

Advocaten zijn bezig

Dat zou betekenen dat Promes nog altijd 'huisarrest' heeft in Dubai. Hij is in dat land wel weer op vrije voeten, maar mag het land niet uit totdat de zaak is geweest. Het vliegtuig naar Rusland vertrekt dus voorlopig zonder Promes aan boord. Volgens het medium hebben de rechters het proces 'om persoonlijke redenen' uitgesteld. De advocaten van Promes zijn de zaak uitgebreid aan het voorbereiden en zijn allerlei documenten en gegevens aan het verzamelen, zodat de zaak snel behandeld kan worden.

Promes met DreamDoll de nachtclub in

Promes geniet ondertussen van het luxeleven in Dubai. Hij vindt het zo te zien geen enkel probleem om 'vast' te zitten in dat land. Een paar uur na het nieuws dat hij nog minstens een week moet blijven, stond hij alweer in een nachtclub te dansen en sjansen met z'n vriendin DreamDoll. Zij plaatst zoveel filmpjes en video's op haar sociale media, zoals Snapchat, dat Promes altijd wel ergens opduikt.

Quincy Promes met DreamDoll in een nachtclub in Dubai. ©Snapchat DreamDoll

Humberto Tan

Nederland probeert om Promes uitgeleverd te krijgen. Zover is het echter nog niet. De aanvaller is in Dubai ondertussen weer op vrije voeten zijn, maar mag het land niet verlaten. Presentator Humberto Tan kwam vorige week met een opmerkelijke theorie.

"Ik heb een raar gevoel over deze zaak, want Spartak Moskou is al echt wel een paar keer naar het buitenland gegaan", aldus Tan. "Quincy Promes ging nooit mee, want ze wisten het risico daarvan. Nu gaat hij ineens mee. Misschien is het een beetje complotachtig hoor, maar nu gaat hij ineens wél mee, zit hij ineens in een auto-ongeluk en kan hij worden uitgeleverd… Ik denk bijna dat ze van hem af willen."

RTL-correspondent Olav Koens deed die theorie meteen af als onzin: "Je kunt ook gewoon een contract annuleren en dan moet hij het maar uitzoeken."

Teken van leven

Vorige week zondag kwam het eerste teken van leven van Promes. Hij reageerde op een Instagram-post van Ajax waarin afscheid wordt genomen van jeugdtrainer Simon Tahamata. Promes plaatste twee zwarte hartjes. Een reactie die vervolgens honderden keren werd geliked.

De reactie van Quincy Promes op de post van Ajax.

Wat er precies met Promes gaat gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. Nederland stelt alles in het werk om uitlevering voor elkaar te krijgen en die kans is er volgens verschillende experts ook. Volgens Russische media gaat hij dus niet uitgeleverd worden en vliegt hij 5 maart terug naar Rusland. Op dat moment is hij voorlopig weer uit handen van de Nederlandse justitie. Of het zover komt, zal de komende periode ongetwijfeld duidelijk worden.