Aanhouding Quincy Promes maakt veel los in Rusland: 'Dit zijn geen grappen'

In Rusland heeft men gereageerd op het nieuws rondom Quincy Promes. De Nederlandse voetballer ging met zijn club op trainingskamp naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar toen hij op het vliegtuig wilde stappen om terug te gaan naar Rusland, werd hij geweigerd. Zijn teamgenoten mochten wel verder.

In Rusland is met verbazing gereageerd op het incident. Voordal de club van Promes, Spartak Moskou, moet het ontgelden. Hen wordt 'lichtzinnigheid' verweten.

Russische reacties

Zo sprak Vasili Bogdanov, erevoorzitter van de Russische voetbalbond, zich tegen staatspersbureau RIA Novosti uit over het voorval. "Het is algemeen bekend dat de oud-Ajacied in Nederland is veroordeeld en dat Nederland een internationaal opsporingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Dit zijn geen grappen, maar serieuze zaken."

Ook Svetlana Zjoerova, oud-schaatster en parlementslid, spreekt van een onhandige beslissing van Spartak om Promes mee te nemen naar Dubai. "Wij kunnen niets voor hem doen, hij is geen Russisch staatsburger. Er komen wel weer andere goede voetballers", vertelde zij aan sportwebsite Metaratings.ru.

Veroordeling

Waarom Promes niet op het vliegtuig mocht is niet duidelijk. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie gaf bij onder meer de NOS, Telegraaf en AT5 aan van niks te weten over het voorval. Promes is in Nederland veroordeeld tot zes jaar celstraf na medeplichtigheid aan cocaïnesmokkel. De advocaat van de voetballer meldde eerder al in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.

Spartak speelt zaterdagavond tegen Zenit St. Petersburg. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Promes daarbij zal zijn.