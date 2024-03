Zelfs Rusland keert zich tegen Quincy Promes, maar treitert Nederland graag: 'Hij is een van ons'

Quincy Promes is weer eens in opspraak geraakt en zoals wel vaker de laatste jaren komt dat niet door zijn prestaties op het veld. De voetballer werd in Nederland veroordeeld in twee rechtszaken, koos eieren voor zijn geld met een transfer naar Rusland en zit nu vast in Dubai vanwege het veroorzaken van een ongeluk. Sinds zijn arrestatie is er een ongekende soap losgebarsten.

Als Promes in Nederland in het nieuws komt, is dat nooit meer door zijn capriolen op het veld. Alleen al dit jaar werd hij veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor betrokkenheid bij drugssmokkel, moest hij een schadevergoeding betalen aan de neef die hij in 2020 neerstak en kwam hij in de problem in Dubai door te vluchten na het veroorzaken van een auto-ongeluk. Dan vergeten we nog even dat hij vorig jaar voor de eerdergenoemde steekpartij al een gevangenisstraf kreeg van 1,5 jaar. Het beroep van Promes in al die Nederlandse strafzaken loopt nog.

Met zijn acties in Dubai zorgde hij voor nog meer problemen. De stad ligt in de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland heeft met dat land een uitleveringsverdrag. Desondanks was Promes begin dit jaar gewoon nog in Dubai, maar toen was de uitspraak in de drugszaak nog niet geweest. Dat was wel zo toen hij met Spartak op trainingskamp ging naar de stad. Toch leek het er niet op dat hij daar opgepakt en uitgeleverd zou worden. Tot het ongeluk. Nederland is sindsdien bezig om de voetballer uitgeleverd te krijgen.

De poging leek niet succesvol, nadat Russische media meldden dat hij gewoon weer naar Rusland terug zou keren na de rechtszaak in Dubai. Die werd echter met een week uitgesteld en dus zit Promes daar nog altijd vast. Al lijkt hij zich niet druk te maken, want zijn vriendin DreamDoll deelde woensdagnacht een filmpje met de voetballer in een nachtclub.

Voor joker

Dat het nog steeds vrij onzeker is of Promes naar Nederland komt, roept veel vragen op over dat uitleveringsverdrag. Het AD sprak met een advocaat, die ervaring heeft met uitleveringszaken tussen Dubai en Nederland en dus anoniem wil blijven. De bekendheid van Promes speelt volgens de advocaat een grote rol: "Als hij Promes niet was, was hij hier zo ongeveer al geweest. Het is een drugszaak, dus helemaal niet ingewikkeld. Alleen kan het soms een politieke zaak worden en het heeft er hier alle schijn van. Het is toch een kleine middelvinger van Rusland naar Nederland om ons dwars te zitten."

Het vreemde is dat het uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten op 1 augustus inging en Promes sindsdien al meerdere keren naar Dubai is gereisd. Het lijkt er dus op dat de aanvaller van Spartak Moskou garanties heeft gekregen dat hij niet opgepakt zou worden. Volgens de advocaat zou het een enorme afgang zijn als Promes nu ook gewoon terug kan naar Rusland: "Dan staan we voor joker. Dilan Yesilgöz, de minister van Justitie en Veiligheid, legde vorig jaar nog uit dat ze zo graag met ons samenwerken daar en dat het allemaal goed zou komen met de criminelen die zich daar verstoppen."

Meer spelers met crimineel verleden in Rusland

Promes is trouwens niet de enige voetballer met een strafblad die zijn heil in Rusland zocht. Rai Vloet, die voor het laatst in Nederland voor Heracles Almelo speelde, staat onder contract bij FC Ural. Hij veroorzaakte onder invloed een dodelijk ongeluk, waarbij een jongen van vier jaar oud om het leven kwam. Vloet werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel, maar ging in beroep. In tegenstelling tot Promes was hij wel bij de rechtszaak aanwezig en meldde hij dat hij wel zijn straf in Nederland zou uitzitten.

Rai Vloet speelt momenteel voor FC Ural in Rusland. © Getty Images

Niet alleen Nederlanders vluchten naar Rusland, maar ook spelers uit andere landen. Door de invasie van Rusland in Oekraïne zijn de relaties met de westerse landen heel snel verslechterd. De Russen zullen dus niet snel spelers uit hun land uitleveren.

Amadou Doumbouya, een voetballer uit Guinee, verkaste vorig jaar vanuit Zweden naar Rusland toen hij in het Scandinavische land verdacht werd van verkrachting en drugsbezit. De Chileense voetballer Jordhy Thompson werd in eigen land vervolgd voor het wurgen van zijn ex en vertrok snel naar Rusland. De directeur van zijn club FC Orenburg had er geen moeite mee: "Wie heeft er geen donkere kanten?"

Daarbij zijn er weinig buitenlandse topvoetballers meer te vinden in de Premjer Liga, het hoogste niveau van Rusland. Clubs uit het land mogen tenslotte niet meer meedoen in de Europese competities. Overigens is de topscorer in Rusland op dit moment Mateo Cassierra. De Colombiaan speelt bij Zenit, maar flopte een aantal jaar geleden volledig bij Ajax. FC Twente verkocht in de afgelopen transferperiode spits Manfred Ugalde aan Spartak Moskou en dat zorgde toen voor veel ophef.

Opinie in Rusland draait langzaam

Promes is dus nog een van de weinige grote namen in Rusland en wordt gezien als de man die Spartak zeven jaar geleden naar de landstitel schoot. Dat hij in Nederland veroordeeld is voor een steekpartij en drugssmokkel namen ze op de koop toe. Wie de berichten op de Russische sportwebsites leest, komt er ook snel achter dat ze de zaken in Nederland niet zo serieus nemen. Ook in de reacties niet. Toch lijkt ook de opinie in Rusland zich langzaam tegen hem te keren.

Maxim Allanazarov, de hoofdredacteur van het sportmedium Sport Express, schreef namelijk dat het contract van Promes ontbonden moet worden. Niet vanwege de eerdere rechtszaken, maar omdat hij zijn club nu in de steek laat doordat hij een aantal wedstrijden lijkt te missen door de zaak in Dubai. Vooral het feit dat zijn vriendin DreamDoll beelden deelde vanuit de nachtclub was een probleem voor Allanazarov.

Daarop kreeg hij commentaar van columnist Dmitri Egorov, die dat hypocriet vond: "Begrijp ik jullie goed? Toen hij schudig bevonden werd van het organiseren van een drugssmokkel van 1000 kilo cocaïne bleef hij een uitstekende kerel? En geen drugsdealer? Alles was in orde, toch? Is het goed om geld te verdienen met drugs, maar slecht om met zijn vriendin rond te hangen? Als je hem al geaccepteerd hebt als bandiet moet je hem steunen tot het einde."

Toch zijn de uitspraken van Allanazarov geen uitzondering. Ook Konstantin Alekseev, chef voetbal van Sport Express, vindt dat hij nu te ver is gegaan. "Het is duidelijk dat Promes een van ons is. Hij staat veel dichter bij ons, maar aan al het geduld komt een einde. Hij had nog niet genoeg van zijn eerdere daden en besloot betrokken te raken bij een derde zaak. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen."

Hoewel Rusland natuurlijk niet bekend staat om het meest vrije land is er op de website van het medium wel een poll geplaatst wat Spartak met de voetballer moet doen. Slechts achttien procent vindt dat Promes moet worden vergeven. De andere stemmers zijn nagenoeg gelijk verdeeld in twee kampen. Het contract verscheuren wint het wel nog net van afwachten op de uitkomst: 43,5 tegenover 38 procent.

Waar gaat hij heen?

Voorlopig zal het nog even onduidelijk blijven waar Promes vanaf volgende week zal verblijven, maar het zal niemand verrassen als hij opnieuw zijn straf weet te ontlopen. Dat hij verdacht werd van het neersteken van zijn neef was al bekend toen hij nog bij Ajax voetbalde. Promes wist niet hoe snel hij moest vertrekken en keerde terug naar Spartak Moskou, waar hij eerder al vier jaar speelde na zijn doorbraak bij FC Twente.

De voetballer kwam onder een vergrootglas te liggen, maar werd door bondscoach Frank de Boer toch geselecteerd voor het EK 2021. De verloren achtste finale tegen Tsjechië was voor Promes zijn vijftigste en laatste interland. Het lijkt zeker dat de voetballer nooit meer in Oranje zal spelen. Het is alleen nog de vraag of Nederland hem binnenkort wel weer kan verwelkomen als crimineel, of dat hij weer veilig terug kan naar Rusland.