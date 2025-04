Ruud van Nistelrooij leeft nog met Leicester City in Premier League ondanks enorme pech tegen Brigthon

Ruud van Nistelrooij maakt nog een ieniemienie kans om in de Premier League te blijven. Zaterdagmiddag scoorde zijn ploeg voor het eerst in negen wedstrijden, al bleek het niet genoeg voor de zege. Twee penalty's deden Van Nistelrooij de das om: 2-2.

In tegenstelling tot de voorgaande duels zat er veel meer leven in Leicester City. Toch kwam het op achterstand, door toedoen van hun eigen speler. Conor Coady haalde opzichtig een bal met zijn arm weg in het strafschopgebied, dus kwam er een strafschop voor Brighton. Daar wist João Pedro wel raad mee: 1-0.

Eerste goal in 885 minuten

Liefst 885 minuten op rij scoorde Leicester City niet in de Premier League. Daar bracht Stephy Mavididi verandering in. De vleugelflitser zette in de 38ste minuut de gelijkmaker op het scorebord.

Veel pech voor Van Nistelrooij

Toch was het Brighton dat weer op voorsprong kwam. Wederom via een penalty. Linksback Luke Thomas vergreep zich aan Matt O'Riley en na het zien van de beelden op aanraden van de VAR kon scheidsrechter Darren Bond niets anders doen dan de bal opnieuw op de stip leggen. Wederom was João Pedro het feestvarken: 2-1.

Maar de ploeg van Van Nistelrooij bleef arbeid leveren en dat resulteerde in de 2-2. Memeh Okoli kopte zijn eerste goal in de Premier League binnen achter de kansloze Bart Verbruggen. Daarna zochten The Foxes naar de winnende treffer en die viel bijna. Bilal El Khannouss, de aangever bij de 2-2, raakte de binnenkant van de paal.

Bijna einde verhaal

Dus werd het gelijk, iets waar Van Nistelrooij eigenlijk niet veel mee opschiet. Het gat naar de veilige zeventiende plek bedraagt veertien punten. Zondag komt Wolves in actie tegen Tottenham Hotspur. RvN moet hopen op een wonder wil hij erin blijven met Leicester City.

