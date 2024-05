Ruud van Nistelrooij onthult bizar verhaal over Royston Drenthe bij Real Madrid: 'Hij vrat ze allemaal op'

Borussia Dortmund-back Ian Maatsen kende een droomseizoen in Duitsland. De verdediger mag zich opmaken voor de Champions League-finale tegen Real Madrid. Vrijwel iedereen was het eens dat Maatsen niet kon ontbreken in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Ronald Koeman besloot anders en laat Maatsen thuis. Voormalig Dortmund-trainer Bert van Marwijk kan zich vinden in die keuze.