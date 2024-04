Scheidsrechter Feyenoord-Ajax bekend: Danny Makkelie krijgt voor zevende keer leiding over Klassieker

De KNVB heeft Danny Makkelie aangesteld als scheidsrechter bij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van aankomende zondag. Het is voor de zevende keer dat hij deze wedstrijd mag fluiten.

Makkelie wordt in Rotterdam bijgestaan door zijn assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Ingmar Oostrom is de vierde man, terwijl Rob Dieperink de VAR is tijdens het duel tussen Feyenoord en Ajax. Hij wordt geassisteerd door Nils van Kampen.

Historie

Het wordt de zevende keer dat Makkelie De Klassieker fluit. De eerste keer was in oktober 2017. Toen was Ajax met 1-4 te sterk voor de rivaal uit Rotterdam. Jens Toornstra scoorde voor de thuisploeg, terwijl Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg (twee keer) en Siem de Jong het net vonden voor Ajax.

In de zes eerdere Klassiekers die onder leiding stonden van Makkelie was Ajax vier keer de sterkste. Twee keer stapte Feyenoord als winnaar van het veld af. Ook vorig seizoen floot Makkelie De Klassieker, al was dit wel de editie in Amsterdam. Feyenoord won toen met 2-3 door een rake kopbal van Lutsharel Geertruida en nam daarmee een voorschot op de titel.

Doordeweekse speelronde

Voordat het zo ver is spelen beide ploegen eerst nog een doordeweekse speelronde. Donderdag reist Feyenoord af naar Volendam om het daar op te nemen tegen de plaatselijke FC. Een paar uur later ontvangt Ajax Go Ahead Eagles.