Scheidsrechters willen minder gezeur op het veld en gaan alleen in gesprek met aanvoerders

Het is hopelijk voorbij: halve elftallen die bij een beslissing van de scheidsrechters meteen naar de arbiter sprinten om duidelijk te maken dat ze het er totaal niet mee eens zijn. Op het EK in Duitsland gaan de scheidsrechter voortaan alleen met de aanvoerders in gesprek bij discutabele beslissingen. Andere spelers mogen dat niet.

Dat laat scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti van de UEFA weten. Tijdens alle wedstrijden van het EK geven de scheidsrechters bij discutabele beslissingen alleen uitleg aan de aanvoerder. Spelers die zich daar niet aan houden en toch verhaal komen halen, krijgen meteen een gele kaart.

De UEFA hoopt dat de sfeer beter wordt op het veld en wil het gezeur en geklaag van spelers verminderen. "We willen dat scheidsrechters meer uitleg geven over hun beslissingen." De bond denkt dat als arbiters en aanvoerders op een rustige manier in gesprek gaan, iedereen daarvan profiteert en het een positief effect heeft voor de toekomst van het voetbal.

In een artikel in La Gazetta dello Sport legt Rosetti uit dat, in het geval van Nederland, Virgil van Dijk een belangrijke rol heeft bij de nieuwe regels. "Het is de verantwoordelijkheid van de aanvoerder dat zijn team de scheidsrechter respecteert." Mocht er een team zijn dat een keeper als captain heeft, dan hoeft die niet telkens het hele veld door te lopen. "Dan mag een veldspeler worden aangewezen die op de helft van de tegenstander de rol op zich neemt."

Rosetti benadrukt dat het vooral gaat om belangrijke beslissingen zoals VAR-momenten, penalty's en kaarten. Het is dus niet zo dat andere spelers nooit iets aan de scheidsrechter mogen vragen. Het EK begint op 14 juni. Nederland komt op 16 (Polen), 21 (Frankrijk) en 25 juni (Oostenrijk) in actie.