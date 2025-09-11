Schokkend nieuws uit Italië: Paul Baccaglini, de voormalig voorzitter van Palermo, is op 41-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn huis. Volgens Italiaanse media was het zijn echtgenote die het levenloze lichaam aantrof. De autoriteiten sluiten zelfmoord vooralsnog niet uit.

In de Italiaanse voetbalwereld was de in Amerika geboren Baccaglini vooral bekend vanwege zijn korte periode als voorzitter van Palermo. In maart 2017 werd hij benoemd tot grote baas en stelde hij ambitieuze doelen: de club laten terugkeren in de Serie A, nadat ze waren gedegradeerd, en streven naar deelname aan de Champions League.

Uiteindelijk mislukte de overname van Baccaglini een paar maanden later alweer. Op 4 juli 2017 trad hij af, omdat hij niet over genoeg financiële middelen beschikte. In de periode dat Baccaglini de voorzitter was, speelde de Nederlander Ouasim Bouy bij Palermo. Hij werd gehuurd van Juventus.

Palermo reageerde op tragische nieuws

De ploeg die nog altijd niet terug is in de Serie A heeft inmiddels gereageerd op het tragische nieuws. "Palermo, samen met voorzitter Dario Mirri en de hele familie van de City Football Group, betuigt haar diepste medeleven met het vroegtijdige overlijden van Paul Baccaglini, voorzitter van Palermo gedurende de laatste maanden van het seizoen 2016-17."

Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017. pic.twitter.com/OMtFOVHDiL — Palermo F.C. (@Palermofficial) September 10, 2025

Er wordt een autopsie uitgevoerd om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. De Carabinieri en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek gestart nadat zijn lichaam door zijn partner werd gevonden.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.

Bekend gezicht

Baccaglini had een Amerikaanse vader en Italiaanse moeder. In zijn jeugd verhuisde hij naar Italië. Daar speelde hij basketbal in de lagere competities (Serie C1/C2). Daarna maakte hij de overstap naar de mediawereld. Baccaglini werd bekend om zijn ironische, sarcastische stijl.