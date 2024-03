Sergiño Dest extra blij met goal tegen Go Ahead Eagles: 'Anders moet ik zijn auto wassen'

PSV-verdediger Sergiño Dest was extra blij met zijn goal tegen Go Ahead Eagles. De Amerikaan maakte niet alleen het winnende doelpunt voor de Eindhovenaren, maar is ook een stapje dichterbij het winnen van een weddenschap. Hij vertelde na de wedstrijd dat hij nog maar één goal verwijderd is van een volle brandstoftank voor zijn auto. Lukt dat niet? "Dan moet ik zijn auto wassen!"

Dest maakt dit seizoen gebruik van een beetje extra motivatie om de bal binnen de palen te krijgen. "Ik heb een weddenschap met één van onze assistenten, Rob Maas", zei Dest na afloop tegen ESPN . "Ik moet dit seizoen drie keer scoren, anders moet ik zijn auto wassen. Maar, als ik wel drie keer scoor, krijg ik een volle tank."

De 23-jarige Amerikaan zette in december de eerste stap richting een tankje brandstof met zijn eerste competitietreffer voor PSV. Toen maakte hij de 0-3 uit tegen AZ. De verdediger heeft nog negen wedstrijden om de weddenschap te gaan om de weddenschap van Maas te kunnen winnen. Goed opletten dus!

