'Soms moeten dromen even wachten': verdrietige Cristiano Ronaldo reageert op pijnlijke avond

Topvoetballer Cristiano Ronaldo reageerde woensdag op sociale media na de uitschakeling van Al Nassr in de Aziatische Champions League. De ploeg verloor met 2-3 van het Japanse Kawasaki Frontale.

"Soms moeten dromen even wachten. Ik ben trots op dit team en alles wat we op het veld hebben gegeven. Dank aan alle fans die in ons geloofden en ons gedurende het hele traject hebben gesteund. Jullie support betekent alles", schreef de 40-jarige aanvaller op Instagram.

Pijnlijke misser

De Portugese sterspeler, die net als Otávio in de basis stond, wist niet te scoren in de wedstrijd die het einde van het toernooi betekende voor Al Nassr. Een dag eerder werd Al Hilal, onder leiding van Jorge Jesus, eveneens uitgeschakeld. Ronaldo kreeg nog wel een enorme kans om de eer te redden, maar miste op pijnlijke wijze.

Ronaldo was onzichtbaar en miste enkele opgelegde kansen en raakte ook nog eens de lat en de paal. De peperdure investering van de club uit Riyad bleek onvoldoende om de Japanners te verslaan. De finale van de Aziatische Champions League wordt aanstaande zaterdag gespeeld tussen Kawasaki Frontale en Al Ahli.

Nog geen groot succes

Cristiano Ronaldo heeft een indrukwekkende prijzenkast, maar in Saoedi-Arabië heeft hij nog geen grote successen geboekt. De vedette kwam in 2023 naar Al Nassr, na twintig jaar in de Europese topcompetities te hebben gespeeld. Ook in de competitie is de ploeg van Cristiano Ronaldo ver verwijderd van de titel. Al-Ittihad gaat aan kop met 68 punten. Ronaldo en Al Nassr staan derde met 60 punten, met nog vijf wedstrijden te gaan.

Scoreverloop

Tatsuja Ito zette Kawasaki in de tiende minuut op voorsprong. Sadio Mané maakte in de 28e minuut gelijk, maar Juto Ozeki bezorgde de Japanse ploeg in de 41e minuut opnieuw de leiding. Akihiro Inega bepaalde de score in de 76e minuut op 3-1. In de 87e minuut deed Ayman Yahya nog iets terug voor Al-Nassr.