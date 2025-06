Chloe Kelly is na het meest succesvolle seizoen van haar carrière op vakantie. De Engelse topspeelster deelt een aantal jaloersmakende beelden van de vakantie voordat ze met Sarina Wiegman de strijd aangaat om het EK te winnen.

Kelly speelt met het Engelse nationale elftal het EK deze zomer en daarvoor besloot ze nog even op vakantie te gaan. Dat deed ze samen met haar collega Gabby George. Laatstgenoemde speelt voor Manchester United, Kelly komt uit voor Arsenal. Samen met hun partners vertrokken ze op vakantie naar een zonnige bestemming. De vakantie duurt voor Kelly in ieder geval niet heel lang. De Engelse aanvaller moet zich spoedig melden voor het EK in Zwitserland. George is niet geselecteerd door bondscoach Wiegman.

Arsenal

Vorig jaar zomer werd Kelly door haar club Manchester City uitgeleend aan het Londense Arsenal. Dat bleek een uitstekende zet voor alle partijen. Kelly pakte de Champions League met Arsenal nadat hij twee jaar op rij werd gewonnen door de vrouwenploeg van FC Barcelona. Het leverde de Engelse aanvaller een oproep op voor de nationale ploeg voor het aankomende Europees kampioenschap. In totaal heeft ze al 52 wedstrijden voor het Engelse nationale elftal gespeeld.

Op het EK is Engeland de absolute favoriet voor de eindwinst in Zwitserland. Op 5 juli gaat de ploeg van Wiegman op jacht naar de eindzege. Spanje wordt op dit moment gezien als de absolute favoriet, maar daarna zou Engeland de gedoodverfde winnaar moeten zijn. In 2022 wonnen de Engelsen de titel in eigen land. Daarmee is de ploeg van Wiegman titelverdediger en telt enkel de winst in Zwitserland.

Vakantie

Maar eerst is het voor Kelly nog even tijd voor vakantie. De aanvaller deelt ook dat ze wel al een verlies heeft moeten slikken. Op vakantie is Kelly ten onder gegaan in een potje minigolf tegen George en hun partners. De 27-jarige aanvaller deelt die beelden met haar bijna één miljoen volgers. Ze ging onlangs viraal met haar uitbundige manier van juichen na de Champions League-zege.