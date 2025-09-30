Kairat Almaty debuteerde dinsdagavond in eigen huis in de Champions League tegen niemand minder dan recordwinnaar Real Madrid. De sterren van de Spaanse topploeg moesten meer dan 8000 kilometer reizen, maar die ellenlange reis deerde de ploeg niet. Het werd liefst 5-0.

Real Madrid heeft het Champions League-duel tegen Kairat Almaty eenvoudig gewonnen. De ploeg van trainer Xabi Alonso was in Kazachstan met 5-0 te sterk. Kylian Mbappé maakte de eerste drie doelpunten van de Spanjaarden. Het was de tweede zege van Real in het toernooi, na de 2-1-overwinning op Olympique Marseille van twee weken geleden. Mbappé maakte toen vanaf de strafschopstip beide Madrileense treffers.

Ondanks het verschil in kwaliteit had Alonso voor een sterke opstelling gekozen tegen Kairat Almaty, dat voor het eerst meedoet aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Real zette na tien minuten aan en was dicht bij een doelpunt via Vinícius Júnior en Kylian Mbappé. De Fransman maakte even later de openingstreffer uit een penalty, na een overtreding op Franco Mastantuono.

Hattrick

Mbappé verzuimde voor rust na een fraaie actie de 2-0 te maken, maar hij tekende in de 52e minuut alsnog voor zijn tweede treffer met een boogballetje over de keeper. Hij voltooide daarna zijn hattrick met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Eduardo Camavinga en Brahim Díaz voerden in de slotfase de score op.

Atalanta - Club Brugge

Atalanta draaide thuis tegen Club Brugge in het laatste kwartier een achterstand om in een 2-1-zege. Brugge-aanvaller Christos Tzolis opende voor rust de score, maar Lazar Samardzic en Mario Pasalic bezorgden Atalanta alsnog de overwinning. Aanvoerder Marten de Roon speelde de hele wedstrijd bij Atalanta, Bjorn Meijer viel in bij de bezoekers.

