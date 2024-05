Strengere maatregelen tegen voetbalhooligans op komst: KNVB blij met nieuwe regering

Het hoofdlijnenakkoord dat politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten, zorgt voor tevreden gezichten bij de KNVB. De voetbalbond is te spreken over de plannen die de partijen die de nieuwe regering zullen vormen hebben voor de voetbalsector. Ook lijken voetbalhooligans harder te worden aangepakt.

Dat laat de bond weten in een statement op de eigen website. Volgens de KNVB komen in het hoofdlijnenakkoord sport, bewegen en preventie centraal te staan om de gezondheid te verbeteren. De voetbalbond heeft plannen waar het met het nieuwe kabinet aan wil werken, zoals het stimuleren van vrijwilligerswerk en het sporten voor mensen in armoede makkelijker mogelijk te maken.

Maatregelen tegen misdragende supporters

Het zogeheten hoofdlijnenakkoord bestaat uit 25 pagina's. Een klein deel daarvan gaat over het aanpakken van misdragende voetbalsupporters. De vier politieke partijen willen dat zij harder aangepakt worden en neigen naar extra maatregelen. 'Er wordt vaker een digitale meldplicht voor personen met een stadion verbod opgelegd', zo valt er te lezen.

Daarnaast komt er en verbod op gezichtsbedekkende kleding in voetbalstadions. Vaak zijn relschoppers moeilijk te identificeren vanwege bijvoorbeeld een bivakmuts of een sjaal voor hun gezicht.

KNVB reageert

De plannen om hooligans harder aan te pakken, zorgen voor tevreden gezichten in Zeist. 'Het is goed dat het toekomstige kabinet met deze plannen de inzet vanuit een Gastvrij en Veilig Voetbal in voetbalstadions bestendigt', laat de KNVB weten.