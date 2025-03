Supporters van Ajax zetten de Dam op z'n kop om 125-jarig bestaan van de club te vieren

Ajax is dinsdag 18 maart 125 jaar geworden. Om dat te vieren, zijn er honderden fans in een grote stoet naar de Dam gegaan. Er wordt daar gefeest en vuurwerk afgestoken. Zie hieronder beelden van het feestje in Amsterdam.

Ajax hoopte afgelopen zondag in eigen huis drie punten te pakken in de jubileumswedstrijd tegen AZ. Vooraf werd er alles aan gedaan om er een mooi feest van te maken. Er was een prachtige sfeeractie met een enorm spandoek en daarnaast werd er ook veel vuurwerk afgestoken. Omdat de rook in het stadion bleef hangen, kon de wedstrijd pas een stuk later beginnen.

Een zege zat er niet in voor de koploper. Na de nodige sensatie eindigde de wedstrijd tussen Ajax en AZ in 2-2. Het gat met achtervolger PSV is nu nog zes punten. Na de interlandperiode staan de Eindhovenaren en de Amsterdammers tegenover elkaar in een onderling duel, op zondag 30 maart.

De Dam

Maar eerst was het dus tijd voor een feestje in Amsterdam. Fans genoten - wederom met vuurwerk en spandoeken - van het samenzijn op de Dam, een bekend plein in het centrum van de stad. Zo wordt ook jaarlijks de Nationale Dodenherdenking gehouden op die plek en staat ook het Koninklijk Paleis daar.

Veel vuurwerk gaat de lucht in, fans trekken door de stad pic.twitter.com/YK0nw7Pgop — AT5 (@AT5) March 18, 2025

125 jaar Ajax

Ajax werd in het 125-jarig bestaan 36 keer landskampioen, pakte het twintig keer de KNVB Beker en nog eens negen keer de Johan Cruijff Schaal in eigen land. Op internationaal niveau wonnen de Amsterdammers vier keer de Champions League (of de voorloper: Europa Cup I), driemaal de Europese Super Cup en twee keer de Wereldbeker. Dit overigens allemaal bij de mannen. De vrouwen werden driemaal Nederlands kampioen en stonden zes keer met de Dennenappel.

Ajax Forever. Dankzij Ajacieden 🤍♥️🤍 pic.twitter.com/0Wm0Kw9lzu — AFC Ajax (@AFCAjax) March 18, 2025

