Swingend Arsenal geeft arm Sheffield United billenkoek en pakt doelpuntenrecord in Premier League

Arsenal is bezig aan een imposante reeks in de Premier League. De afgelopen zeven duels werden allemaal gewonnen, met ook nog eens de nodige goals. Maandagavond won de ploeg met 6-0 op bezoek bij Sheffield United en brak het een doelpuntenrecord.

Sheffield verloor de vorige twee thuiswedstrijden met 5-0 van respectievelijk Aston Villa en Brighton, terwijl Arsenal zijn vorige twee uitwedstrijden juist met vijf goals verschil of meer won. Door goals van Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli en eentje van Sheffield-verdediger Jayden Bogle stond er na vijftien minuten 0-3 op het scorebord.

Manager Chris Wilder greep in; Oliver Norwood werd naar de kant gehaald, Ben Osborn kwam voor hem in de plaats. Veel schoot Sheffield er niet mee op, want in de 25e minuut maakte Kai Havertz het vierde doelpunt voor Arsenal. Na een korte adempauze scoorde Declan Rice vlak voor rust doelpunt nummer vijf.

Record

Na rust deed Arsenal het een stuk rustiger aan. Bukayo Saka, voor rust goed voor twee assists, werd na 45 minuten naar de kant gehaald. Vanaf de bank zag hij hoe Ben White na rust de zesde treffer van The Gunners maakte.

Arsenal speelde de wedstrijd rustig uit met een record op zak. Het werd de eerste ploeg in de Premier League die minstens vijf keer scoorde in drie uitduels op rij. Ook voegde het zich weer bij Liverpool en Manchester City in de top van de competitie.