Suriname heeft donderdagavond met liefst 4-0 gewonnen van El Salvador. Daarmee heeft het uitstekende zaken gedaan in de strijd om WK-kwalificatie. Natio is nog maar één wedstrijd verwijderd van het WK, mocht straks het resultaat bij Guatemala - Panama gunstig uitvallen.

De eerste grote kans voor Suriname kwam na een klein halfuur spelen. Tjaronn Chery nam de bal op de volley en raakte de lat. Even eerder ging Richonell Margaret neer in het zestienmetergebied, maar de scheidsrechter wilde niks weten van een penalty. De arbiter maakte sowieso wat opvallende beslissingen waar Natio het niet mee eens was, want een tik in het gezicht van Jean-Paul Boëtius werd slechts bestraft met geel.

In de 41e minuut kregen de spelers van Suriname eindelijk waar ze recht op hadden: een penalty. NEC-middenvelder Tjaronn Chery, die bij Natio in de spits stond, werd neergehaald in het strafschopgebied. Hij mocht zelf achter de bal staan en verzilverde het buitenkansje: 1-0.

Kansen afmaken

In de tweede helft werd het krachtsverschil tussen de thuisploeg en El Salvador duidelijker en duidelijker. De spelers op het veld waren allemaal gefrustreerd over de snel fluitende scheidrechter, maar ondertussen ging Suriname hier en daar ook onzorgvuldig om met de kansen.

Pas na zeventig minuten deed bondscoach Stanley Menzo de eerste wissel. Jay-Roy Grot kwam in het veld voor Sheraldo Becker, die inmiddels wisselspeler is bij het Spaanse Osasuna. En even later was het direct raak voor Suriname. Margaret kreeg een cadeautje van een El Salvador-verdediger en rondde koel af: 2-0.

El Salvador gaf het vervolgens op, want vlák daarna werd het ook 3-0. Het was wederom de aanvaller van Go Ahead Eagles die scoorde. Zoveel treffers zijn cruciaal in de strijd met Panama. En het werd nog mooier, want Dhoraso Klas zorgde in de 83e minuut ook nog voor de 4-0. Dat bleek ook de eindstand.

Strijd met Panama

Suriname blijft ook afhankelijk van het resultaat bij Guatemala - Panama, later op vrijdagochtend. Zij staan na vier wedstrijden op vijf (Guatemala) en zes (Panama) punten. Een gelijkspel tussen die twee ploegen óf een zege van de thuisploeg zou het beste uitkomen voor Natio. Dan weten de spelers van Menzo dat straks een overwinning op Guatemala genoeg is voor het WK. Die wedstrijd is op woensdag 19 november om 2 uur 's nachts Nederlandse tijd.

