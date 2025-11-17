Zo kunnen Suriname en Curaçao zich plaatsen voor het WK 2026

Suriname en Curaçao maken zich op voor twee cruciale WK-kwalificatiewedstrijden. Beide Nederlands getinte landen lijken nog één keer te moeten winnen om het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te halen. Lees hier hoe de plaatsing precies zit.

Natio en Curaçao zitten in de derde ronde van de kwalficatie in Noord- en Midden-Amerika. Omdat het WK wordt gehouden in drie landen uit die regio, vielen er veel toptegenstanders weg. Beide landen hebben nu nog één wedstrijd om zich rechtstreeks te kwalificeren en zodoende hun debuut te maken op het WK. Lukt dat niet, wacht er sowieso nog een route via de play-offs.

Route van Suriname

Om te beginnen met Suriname. De ploeg van Stanley Menzo staat momenteel bovenaan in de groep. Natio heeft negen punten uit vijf wedstrijden, Panama volgt ook met negen uit vijf. Momenteel heeft Suriname een doelsaldo van +5 en Panama van +2. Érg spannend, kunnen we wel zeggen. De ploeg van Stanley Menzo won vorige week met 4-0 van El Salvador, Panama had veel moeite met Guatemala: 3-2. Nu speelt Suriname juist tegen Guatemala.

Programma:

Suriname - El Salvador | 4-0

Guatemala - Suriname | woensdag 19 november om 02.00 uur

Route van Curaçao

Curaçao staat na een ruime overwinning op Bermuda (0-7) eerste in de poule en heeft WK-kwalificatie compleet in eigen hand. De selectie van Dick Advocaat staat op elf punten, één meer dan Jamaica, dat op plek twee staat. En laat dat nu net de komende tegenstander zijn. Een zege of een gelijkspel betekent rechtstreekse kwalificatie.

Programma:

Bermuda - Curaçao | 0-7

Jamaica - Curaçao | woensdag 19 november, 02.00 uur

Laatste kans op WK-tickets

Stel dat het niet lukt om eerste te worden voor Suriname en/of Curaçao, is er nog een optie. Uit de drie poules mogen de twee beste nummers twee strijden om een WK-ticket tegen een land van een ander continent, in de zogeheten intercontinentale play-off. Zij strijden met vier andere landen (van elk continent één, behalve Europa) om de laatste twee tickets voor het WK. Dat zijn dus landen uit Oceanië, Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Alles over de WK-kwalificatie

