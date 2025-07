Tjaronn Chery is na een zeer korte afwezigheid weer terug in de Eredivisie, bij zijn oude ploeg NEC. Men maakt zich druk over zijn leeftijd van 37 en zijn contract van 3 jaar, maar daar wil hij helemaal niets van weten. Hij voelt zich goed, heeft zin in het nieuwe seizoen en kijkt uit naar de samenwerking met Dick Schreuder. "We spelen met veel aanvallers, we willen altijd aanvallen."

Het is alweer de elfde overstap voor Tjaronn Chery, die al mooie avonturen erop heeft zitten. Waaronder dus ook al een periode bij NEC. Hij werd een half jaar gehuurd door de Nijmegenaren toen hij nog onder contract stond bij Maccabi Haifa in Israël. Nu is hij weer terug, maar blijft hij voor een langere periode. Niks mis mee, vindt hijzelf. "Het is goed om terug te zijn, het zijn goede gasten", spreekt hij tegen Sportnieuws.nl.

Overstap naar NEC

Hij sloot ietsjes later aan bij de groep, omdat de competitie in België - waar hij vorig jaar bij Antwerp uit kwam - wat langer door ging. "Ik ben lekker op vakantie geweest met de kids en ook nog een weekje met mijn vrouw apart. Dat was lekker." Dat hij later is aangesloten, is weinig van te merken. Hij speelde woensdag mee in de oefenwedstrijd tussen NEC en De Treffers en maakte in de eerste helft gevoelsmatig de meeste kilometers op het veld.

Leeftijd is maar een getal

Hij heeft er dan ook geen boodschap aan als mensen over zijn leeftijd beginnen. Hij mag dan wel 37 zijn en een contract hebben voor drie jaar, dat hoeft met zijn fitheid geen probleem te zijn. "Als mensen nog steeds daarover praten, snap ik het ook niet. Dat blijft een beetje Nederlands toch? Dat mensen altijd maar een beetje over de leeftijd praten. Maar op zich ben ik gewoon fit."

Waar de kritiek vandaan komt, weet hij niet. "De vorige keer snapte ik het wel. Toen was ik tien jaar niet in Nederland geweest. Maar nu, als ze er nog steeds over praten, dat moeten ze dat niet doen", beslist hij. De statistieken van vorig jaar liegen er ook niet om. In 45 wedstrijden scoorde hij 18 keer en leverde hij 9 keer een assist.

Globetrotter Chery

Met het vertrek uit België lijkt een avontuur in het buitenland voorlopig wel weer even klaar. Lang niet gek, want Chery maakte het nodige mee in zijn carrière. Hij begon in Nederland, maar verkaste al gauw naar Engeland. Daar maakte hij een transfer naar China, vervolgens Turkije en kwam uiteindelijk bij Maccabi Haifa terecht. De club die hij in 2024 verliet voor Antwerp. "Ieder land had zo zijn eigen toffe dingen", blikt Chery terug. "Ik ben ook echt een blij mens dat ik dat allemaal heb mogen meemaken. Ik heb in ieder land wat geleerd en meegenomen, dat is mooi."

Dat een buitenlands avontuur verder helemaal is uitgesloten, is ook weer niet zo. "Ik had ook niet verwacht dat ik nu alweer uit België vertrokken zou zijn. Ik woon ook nog daar. Maar met voetbal weet je het gewoon nooit. Ik heb nu ook voor drie jaar getekend, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Het is niet de bedoeling dat ik weer weg ga hier, maar zeg nooit nooit."

Europees voetbal

Hoge verwachtingen heeft hij in ieder geval wel van zichzelf bij NEC en ook van zijn teamgenoten, overigens. "Ik kijk erg uit naar dit seizoen, vooral door de manier waarop we willen spelen. Het team is ook goed, we hebben goede spelers. Dus we gaan sowieso voor play-offs en vanuit daar gaan we verder kijken."

NEC start de competitie zaterdag 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen promovendus Excelsior.

