Joel Ordonez is zeer ontevreden over de houding van zijn werkgever Club Brugge. De Belgische ploeg wil de verdediger niet meer verkopen en daarom besloot hij zelf zaterdag niet mee te trainen.

Ordonez staat al de hele zomer in de belangstelling van verschillende clubs. Olympique Marseille is een van de ploegen die echt doorpakte en een persoonlijk akkoord bereikte met de Ecuadoriaan. De 21-jarige Ordonez staat nog tot de zomer van 2028 onder contract bij Club Brugge en dus moet de ploeg nog meewerken aan een transfer. Dat weigeren de Belgen echter te doen en dus is er een kleine vete ontstaan tussen Brugge en Ordonez.

Werkweigering

Club Brugge vertelde Ordonez dat hij niet verkocht mag worden. Daarop besloot de Ecuadoriaan om niet meer voor de ploeg te spelen. Tijdens de eerste competitieduels van de Belgen behoorde hij op eigen verzoek niet tot de wedstrijdselectie. Tijdens het Europa League-kwalificatieduel met Rangers zat Ordonez ineens wel weer bij het team nadat de club hem overtuigd had. Niet veel later besloot de mandekker echter dat hij niet meer wilde spelen en zelfs niet meer wilde trainen.

Volgens Ordonez heeft Club Brugge hem beloofd dat hij deze zomer een transfer zal krijgen als er een club met een goed bod kwam. De verdediger vindt dat de Belgen zich aan die afspraak moeten houden, maar Club Brugge is van mening dat Ordonez te waardevol is voor het team om te verkopen. De verdediger besluit zich daarom ook niet aan de afspraken te houden en dus niet meer te trainen of te spelen.

Overleggen

Er zijn nog verschillende overleggen ingepland, maar het lijkt er niet op dat de clubs er nog uit gaan komen. Toch hopen zowel Ordonez als Club Brugge dat ze zonder problemen door kunnen in de toekomst. Club Brugge speelt aanstaande woensdag de return van de play-offs in de Europa League. De Belgen verdedigen een 3-1 voorsprong in de thuiswedstrijd tegen Rangers.