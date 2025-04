Tegen degradatie strijdend Willem II krijgt met nog vijf duels te gaan een mokerslag te verwerken

Technisch directeur Tom Caluwé heeft Willem II per direct verlaten. De Belgische oud-voetballer kon in eigen land aan de slag en heeft gelijk de overstap naar KV Mechelen gemaakt.

Willem II meldt dat "in goed overleg" is besloten dat hij de overstap maakt. Caluwé volgde in mei vorig jaar Martin van Geel op bij Willem II, waar hij zelf zes jaar voetbalde. Freek Heerkens neemt de technische rol voorlopig waar bij Willem II, dat met nog vijf speelronden te gaan in de Eredivisie op de zestiende plaats staat.

Boze Willem II-fans 'versieren' eigen stadion met spijkerharde spandoeken over club en trainer Willem II pakte twee punten na de winterstop en de fans vrezen het ergste. Dus roepen ze op tot actie. Dat deed supportersgroep Tilbo door spandoeken op te hangen bij het stadion. 'Spelers zetten club voor schut, Maes nu kop van Jut', viel er onder meer te lezen.

'Kans die ik niet kon weigeren'

Volgens Caluwé kreeg hij een niet te weigeren voorstel van de Belgische club. "Een nieuwe kans bij mijn voormalige werkgever kwam op mijn pad. Een kans die ik niet kon weigeren. De beslissing om de club juist nu te verlaten, terwijl er nog volop wordt gestreden voor handhaving, is allesbehalve makkelijk. Maar in goed overleg met de club hebben we besloten dat onze wegen per direct scheiden", aldus Caluwé op de website van Willem II.

Algemeen directeur Merijn Goris accepteerde de Caluwé zijn vertrekwens. "Tom heeft zich het afgelopen jaar met veel energie ingezet voor de club. Om die reden hebben we besloten mee te werken aan zijn vertrek, ondanks het doorlopende contract. We bedanken Tom voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij KV Mechelen."

Degradatiestrijd

Willem II heeft nog vijf duels om ervoor te zorgen dat de club zich zeker handhaaft in de Eredivisie. Op dit moment staan de Tilburgers zestiende. Als dat zo blijft tot het eind van het jaar, dan wachten de play-offs om degradatie/promotie. Willem II moet om van plek zestien af te komen nog zeven punten inhalen op of PEC Zwolle of NAC. Toevalligerwijs spelen de Tilburgers ook de laatste twee duels tegen die teams. De een na laatste wedstrijd is tegen PEC Zwolle, de laatste tegen NAC. Daarnaast neemt Willem II het ook nog op tegen Fortuna Sittard, NEC en Heracles Almelo.