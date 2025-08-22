Bekers op het veld, vuurwerk. Zomaar wat redenen waarom een voetbalduel in Nederland kan worden stilgelegd. Maar bij FC Eindhoven - RKC in de Keuken Kampioen Divisie belandde een wel heel opmerkelijk object op het veld.

In de veertiende minuut lag de wedstrijd even stil. Verdediger Farouq Limouri van de thuisclub liep naar de kant om een tennisbal van het veld te plukken. Naast het Jan Louwers Stadion in Eindhoven ligt een tennisbaan. Een van de recreanten moet dus de bal over het dak van het stadion hebben geslagen. Het zorgde voor verbazing bij ESPN.

"Dit is het bewijs dat de échte hooligans tennisspelers zijn", vertelde commentator Koert Westerman gekscherend. Cameramensen van ESPN filmden vervolgens de tennisbaan, die toch een goede dertig meter van het stadion van FC Eindhoven ligt. "Dan kan je er echt niks van", oordeelde Westerman. "Als je zo ver mis slaat, over het stadion heen het veld op."

FC Eindhoven - RKC Waalwijk lag een paar seconden stil door... tennisballen 🤨🎾#fcerkc — ESPN NL (@ESPNnl) August 22, 2025

Het was tot dan toe ook het enige hoogtepuntje in de wedstrijd. RKC Waalwijk kreeg via Jesper Uneken, gehuurd van PSV, twee kansen. Maar de zoon van oud-voetballer Peter miste eerst voor open doel en zag daarna een kopbal gekeerd worden.

Eén doelpunt

Voor de kijkers thuis, die via ESPN naar het schakelkanaal keken, was de tennisbal ook het enige interessante. In de vier duels vielen namelijk voor rust slecht één doelpunt. Dat was bij Helmond Sport tegen Emmen. Lennerd Daneels miste een penalty, maar sloeg in de rebound toe.

